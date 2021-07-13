طريقة عمل بيتزا المطاعم بكل أسرارها في المنزل وبطعم طيب

البيتزا من أكثر الأكلات التي تحظى بشهرة كبيرة في أنحاء العالم، ويرجع أصلها إلى المطبخ الإيطالي وهى من المعجنات التي يسهل تحضيرها في المنزل بسرعة ويقبل على تناولها الصغار والكبار، ويمكننا إعدادها بمكونات بسيطة متوفرة في المطبخ فهى تتكون أساساً من عجينة مصنوعة من الدقيق وعليها إضافات مثل الدجاج أو اللحم المفروم أو الجبن، وتعتبر وجبة مغذية للأطفال فهى تحتوي على الخضروات مثل الطماطم والفلفل، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل بيتزا المطاعم بكل أسرارها. مكونات عجينة البيتزا مكونات عجينة البيتزا يتم تحضير عجينة البيتزا بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وهى كالتالي:- 3 كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة حليب بودرة.

كوب ونصف ماء فاتر.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 ملاعق زيت زيتون.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة خميرة. طريقة التحضير طريقة التحضير تتميز طريقة تحضير عجينة البيتزا بأنها سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:- إخلطي الدقيق والحليب والسكر والبيكنج بودر ورشة الملح مع بعض. أضيفي الخميرة والزيت على الماء، وإبدأي بعجن المكونات لمدة خمس دقائق حتى الحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة. نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة. يتم تقسيم العجينة إلى كرات ويتم فردها ثم نضع الصلصة والفلفل والزيتون والطماطم وأى إضافات حسب الرغبة. ثم نضيف الجبنة الموتزريلا أو الرومي على الوجه. يتم إدخال البيتزا الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة حتى تنضج. في حالة إضافة قطع الدجاج يجب أن يتم تسويتها مسبقا. طريقة تحضير صلصة البيتزا يتم تحضير الصلصة بوضع ملعقة من الزيت في طاسة على النار، ثم إضافة ملعقة كبيرة من البصل المفروم وفص ثوم مفروم مع التقليب، بعد ذلك يتم إضافة كوب من عصير الطماطم، ويترك الخليط على النار حتى الغليان لمدة عشر دقائق، وبذلك تصبح الصلصة جاهزة للاستخدام. طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم تتميز بيتزا اللحم المفروم بطعم رائع ومذاق لايقاوم، ويتم إعدادها بالخطوات التالية:- نضع الصلصة على العجينة ثم الخضروات المقطعة مثل الطماطم والفلفل والزيتون. بعد ذلك نضع اللحم المفروم المتبل في الزيت والملح والفلفل والبصل المقطع، ثم يتم إضافة الجبنة الرومي على الوجه. أدخلي الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج. الوسوم

البيتزا من أكثر الأكلات التي تحظى بشهرة كبيرة في أنحاء العالم، ويرجع أصلها إلى المطبخ الإيطالي وهى من المعجنات التي يسهل تحضيرها في المنزل بسرعة ويقبل على تناولها الصغار والكبار، ويمكننا إعدادها بمكونات بسيطة متوفرة في المطبخ فهى تتكون أساساً من عجينة مصنوعة من الدقيق وعليها إضافات مثل الدجاج أو اللحم المفروم أو الجبن، وتعتبر وجبة مغذية للأطفال فهى تحتوي على الخضروات مثل الطماطم والفلفل، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل بيتزا المطاعم بكل أسرارها. مكونات عجينة البيتزا مكونات عجينة البيتزا يتم تحضير عجينة البيتزا بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وهى كالتالي:- 3 كوب دقيق.

1 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة حليب بودرة.

كوب ونصف ماء فاتر.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 ملاعق زيت زيتون.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة خميرة. طريقة التحضير طريقة التحضير تتميز طريقة تحضير عجينة البيتزا بأنها سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:- إخلطي الدقيق والحليب والسكر والبيكنج بودر ورشة الملح مع بعض. أضيفي الخميرة والزيت على الماء، وإبدأي بعجن المكونات لمدة خمس دقائق حتى الحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة. نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة. يتم تقسيم العجينة إلى كرات ويتم فردها ثم نضع الصلصة والفلفل والزيتون والطماطم وأى إضافات حسب الرغبة. ثم نضيف الجبنة الموتزريلا أو الرومي على الوجه. يتم إدخال البيتزا الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة حتى تنضج. في حالة إضافة قطع الدجاج يجب أن يتم تسويتها مسبقا. طريقة تحضير صلصة البيتزا يتم تحضير الصلصة بوضع ملعقة من الزيت في طاسة على النار، ثم إضافة ملعقة كبيرة من البصل المفروم وفص ثوم مفروم مع التقليب، بعد ذلك يتم إضافة كوب من عصير الطماطم، ويترك الخليط على النار حتى الغليان لمدة عشر دقائق، وبذلك تصبح الصلصة جاهزة للاستخدام. طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم تتميز بيتزا اللحم المفروم بطعم رائع ومذاق لايقاوم، ويتم إعدادها بالخطوات التالية:- نضع الصلصة على العجينة ثم الخضروات المقطعة مثل الطماطم والفلفل والزيتون. بعد ذلك نضع اللحم المفروم المتبل في الزيت والملح والفلفل والبصل المقطع، ثم يتم إضافة الجبنة الرومي على الوجه. أدخلي الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بيتزا المطاعم بكل أسرارها في المنزل وبطعم طيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.