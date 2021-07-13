حضري ألذ وأسرع تحلية باردة لأطفالك بدون فرن أو بيض وفي 10 دقائق فقط، نقوم اليوم معاً بعمل تحلية باردة سريعة ولذيذة للغاية يمكنك صنعها في دقائق قليلة باستخدام مكونات بسيطة ودون الحاجة لاستخدام الفرن، فإذا توفر لديك فقط لتر من الحليب ونشا يمكنك تحضير تلك الحلوى فهي لا تحتاج إلى بيض ولا تحتاج كريمة أيضاً. وعلى الرغم من أن مكونات هذه الوصفة سهلة وبسيطة جداً إلا إن طعمها فوق الممتاز، حيث تبحث كل ام علي تحضير حلوى الصيف بالمنزل بدلا من شرائها حفاظا على صحة أبنائها، ونظرا للارتفاع الهائل في درجة الحرارة فإن جميعنا يفضل الحلوى الباردة هذه الأيام.

طريقة تحضير تحلية باردة سريعة بدون فرن

احضري لتر من الحليب السائل أو مقدار أربعة أكواب، أربعة ملاعق كبيرة من نشا الذرة، خمسة ملاعق كبيرة من السكر الأبيض، ملعقة كبيرة من الزبدة، 100 جرام من الشوكولاتة. قومي أولاً بإضافة مقدار الحليب والنشا في وعاء ثم يتم التقليب بشكل جيد على البارد بإستخدام المضرب اليدوي، استمري حتى يتم ذوبان النشا في الحليب ثم يترك الوعاء جانباً وفي إناء قابل للطهي يُضاف مقدار السكر الأبيض ثم يوضع الإناء على نار متوسطة حتى تبدأ كرملة السكر.

عند بداية الكرملة للسكر يتم التقليب بإستخدام ملعقة خشبية أو سيليكون ويترك حتى تتم الكرملة تماماً، بعد ذوبان السكر تماماً يتم إضافة مقدار الزبدة مع التقليب المستمر حتى يتم ذوبان الزبدة تماماً. بعد ذلك يتم إضافة خليط الحليب مع النشا رويداً رويداً إلى الإناء مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على قوام يشبه قوام المهلبية ثم تغلق النار، وفي وعاء يتم وضع نصف كمية الكراميل ويضاف إليه مقدار الشيكولاتة، قومي بالتقليب بشكل جيد بإستخدام ملعقة خشبية أو سيليكون حتى يتم ذوبان الشيكولاتة جيداً.

أسرع حلوى باردة من منزلك

يتم تحضير أطباق أو كاسات التقديم ثم يُضاف إليها مهلبية الكاراميل ولكن بمقدار نصف الطبق أو الكأس فقط، وفي النصف الآخر يتم إضافة مهلبية الشيكولاتة، توضع الأطباق في الثلاجة حتى تتماسك على الأقل لمدة ساعتين، يمكنك تزيين الأطباق قبل دخولها الثلاجة بكريسبي شيكولاتة أو مبشور شيكولاتة أو أي نوع مكسرات أو يمكنك تقديمها بدون تزيين، وهي حلوى باردة لذيذة الطعم للغاية وسوف يعشقها أطفالك.