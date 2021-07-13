بهارات اللحم وتتبيله لحوم الخروف والمشوي والمندي بطرق مختلفة ومتعددة

بهارات اللحم هي أهم خطوة من خطوات تحضير اللحم بطريقة لذيذة ومختلفة، واللمسة التي يتم إضافتها علي اللحم هو ما يكسب الطبق الذي تم إعداده طعماً مميزاً، وتحاول السيدات في كل مره تعد فها الطعام بأن تقدم طبق اللحم بطريقة جديدة حتي تتناسب مع أذواق جميع أفراد الأسرة وحتي لا يشعر أفراد الأسرة بالملل من تقديم الطعام بطريقة واحدة، والتوابل تختلف في كل وصفة عن الأخري، حيث يتم إضافة بعض التوابل علي اللحم المشوي ويتم وضع توابل أخري علي اللحم المسلوق أو المندي وهكذا..

بهارات اللحم تتبيله لحم الخروف المشوي

من خلال المقال يمكنك الاطلاع علي حلول مشكلة الشطة و البهارات الزائدة بالطعام، أما عن توابل لم الخروف وهي كالتالي:

2 ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة من جوزة الطيب مبشورة ناعماً.

1 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة من روز ماري أو إكليل الجبل الجاف.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الفلفل ألأسود المطحون.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

بصلة كبيرة مفرومة فرماً ناعماً.

عدد 4 ملاعق من عصير الليمون أو الخل.

زعتر جاف مطحون.

أوراق الغار مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من اللومي المطحون.

2 ملعقة من الزيت نباتي.

طريقة التحضير

إزاله الدهون الزائدة وغير المرغوب بها.

يتم وضع الملح علي اللحم .

مزج جميع التوابل البهارات و القرفة وجوزة الطيب والهيل والروز ماري والزعتر والفل الأسود والكركم.

يتم فرك اللحم بالتوابل السابقة من اللي حتي الصباح أو لبضع ساعات بالثلاجة.

علي نار متوسطة يتم إضافة الزيت في وعاء عميق ويتم تحمير اللحم من الجهتين حتي يصبح ذهبي اللون.

يتم وضع الزعفران مع عصير الليمون ونصف كوب من الماء الدافئ ثم يوضع في الفرن لمدة 10 دقائق.

إزاله اللحم وفي نفس الوعاء يتم إضافة البصل حتي يذبل ويتم إضافة القليل م الملح وأوراق الغار والزعتر.

يتم تزويد اللحم بالمرق ويترك حتي يغلي.

يمكن نقل المحتويات في طاجن ويتم إضافته في الفرن لمدة ساعة.

يقدم مع الأزر البسمتي وتزيينه بأوراق البقدونس.

ملعقة كبيرة من حبوب الفلفل الأسود.

5 أوراق من الغار.

ملعقة كبيرة من كبش القرنفل.

عد 1ملعقة من حبوب الهيل.

ملعقة كبيرة من القرفة.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

شطه حسب الرغبة.

بهارات اللحم وطريقة تتبيل لحم المندي