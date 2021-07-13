طريقة تسليك عيون البوتاجاز بأمان تام ودون مجهود مهما كانت درجة انسداد العيون، مشاكل البوتاجاز كثيرة لا تنتهي وعملية تنظيفه تكون صعبة عادة بسبب تراكم الدهون. ولكن المشكلة الأكبر تكمن في التعرض لانسداد عيون البوتاجاز بشكل متكرر بسبب انسكاب الحليب أو القهوة أو غيرها، لدرجة تجعلك تفكرين أحياناً في شراء أخر جديد أو طلب مركز الصيانة على أقل تقدير، ولكن اليوم نقدم لكم الحل الأمثل والأكثر سرعة من البيت، حيث يمكنك الآن أن تقولي وداعاً لانسداد عيون البوتاجاز مهما كانت درجة انسدادها مع الخلطة السحرية لحل جميع مشاكل البوتاجاز.

طريقة تسليك عيون البوتاجاز بأمان تام

لكي تتمكن من حل مشكلة انسداد عيون البوتاجاز نهائياً، فإن كل ما تحتاجين إليه هو معجون أو سائل تنظيف الأواني، بالإضافة إلى عبوة صغيرة من خميرة الحلويات أو البيكنج بودر بقدر 100 جرام، كما سوف تحتاجين أيضاً إلى المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ، بالإضافة إلى الخل الأبيض أو خل المائدة. قومي بدمج معجون أو سائل تنظيف الأواني مع البيكنج بودر داخل وعاء حتى تتحول إلى ملمس كريمي.

يتم نزع الحاملات المتواجدة أعلى البوتاجاز حول العيون ثم نزع العيون نفسها، ومن المؤكد أنك ستجد حروق كثيرة وأوساخ متراكمة. ابدئي الآن بتوزيع هذا الخليط السحري أو تلك الكريمة على كافة أنحاء الجزء العلوي من البوتاجاز، ثم يتم إستخدام المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ ووضعها على الجزء العلوي بالكامل، ثم يتم وضع خل المائدة أو الخل الأبيض على المناديل حتى تصبح المناديل الورقية مغمورة تماماً بالخل.

حل مشكلة انسداد عيون البوتاجاز نهائياً

يُترك المعجون الخاص بسائل تنظيف الأواني والبيكنج بودر، وكذلك المناديل الورقية المغمورة بالخل لمدة نصف ساعة، ثم يتم إزالة المناديل الورقية عن طريق تحريكها للتخلص من المعجون. مباشرة بعد تلك الخطوة سوف نلاحظ التخلص من كافة الإتساخات المتراكمة وإزالة الحروق على الفور، ونلاحظ استرجاع البوتاجاز نظيف تماماً، ويمكنك إستخدام الليف الخاص بغسل الأواني للتأكد من نظافة الفرن تماماً.

قومي بعدها بإزالة الصابون المتراكم ثم تنشيف البوتاجاز بإستخدام المناديل الورقية لتمنحك مظهر لامع تماماً، ولحل مشكلة انسداد عيون البوتاجاز تماماً بعد تنظيفه بعناية يتم الاستعانة بقلم رصاص، ثم يتم إدخال القلم في فتحة عيون البوتاجاز، مع القيام بعملية تنظيف بسيطة وإزالة للترسبات المتواجدة على منافذ عيون البوتاجاز، وسوف نلاحظ استرجاعها إلى الحالة النظيفة على الفور بدون انسداد وكأن البوتاجاز قد عاد لشكله الجديد.