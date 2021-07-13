وصفات طبيعية لإزالة التجاعيد بسرعة والقضاء علي التجاعيد المبكرة نهائياً ومنع ظهورها

تظهر التجاعيد في الوجه نتيجة التقدم في العمر، حيث تزداد مع زيادة عمر الإنسان، فعند ظهور التجاعيد في الوجه تصطحب معها ترهلات الجلد الخطوط الدقيقة خاصة في الرقبة والفم وحول محيط العينين، فتلك المشاكل يمكن تجنبها من خلال العناية بالبشرة والمحافظة عليه بالوصفات الطبيعية، ففي هذا المقال نتناول معكم طرق طبيعية لحماية البشرة من التجاعيد المبكرة.

هناك عادات وسلوكيات لابد من اتباعها من أجل وقاية الوجه من ظهور التجاعيد، حيث يجب شرب كميات كبيرة علي قدر المستطاع من الماء والسوائل يومياً للوصول الي البشرة وترطيبها، وذلك لأن التجاعيد تظهر علي الوجه نتيجة للجفاف الزائد والذي يزداد مع التقدم في العمر، كما يجب اختيار منتجات العناية بالبشرة بدقة وتجنب المواد التي تحتوى علي الكحول والمواد الكيميائية، ويجب اختيار المواد والكريمات التي يدخل في تركيبها الزيوت الطبيعية الخفيفة علي البشرة كزيت اللوز وزيت الأفوكادو.

يلزم حماية البشرة من الشمس وعدم تعرضها بشكل يومي لأشعة الشمس الضارة ووقايتها باستخدام الواقي الشمسي، كما يجب ارتداء نظارة طبية لحماية العينين ومنطقة محيط العين من أشعة الشمس، كما ولابد من غسل الوجه وتنظيفه جيداً يومياً وترطيبه واستخدام القنعة التي تشد البشرة.

تناول الأغذية التي تساعد علي عدم ظهور التجاعيد المبكرة كعصير البرتقال والفواكه الحامضة بشكل عام، الفلفل الأحمر، الأسماك، اللوز والجوز، بذور الكتان، والحبوب.

وصفات طبيعية لحماية البشرة من التجاعيد

يمكن حماية البشرة من ظهور التجاعيد بها والتي تدل علي الشيخوخة والتقدم في العمر، حيث يمكن وقاية البشرة باستخدام كبسولة من فيتامين هـ يومياً عن طريق ثقب الكبسولة ودهن الوجه بالزيت الموجود داخلها وتركه لمدة ساعتين، ثم غسل الوجه بالماء البارد.

وصفة الأفوكادو

الأفوكادو مكون فعال جداً في حل مشاكل البشرة، حيث يقضي علي التجاعيد الموجودة في البشرة نهائياً، فيمكن إحضار الوصفة كالأتي: