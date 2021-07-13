في ثلاثة أيام فقط يمكن تفتيح الركب والأكواع بوصفة طبيعية منزلية

ثلاثة أيام لتفتيح الركب والأكواع، ترغب النساء في تفتيح الكثير من المناطق الداكنة في الجسم وخاصةً منطقتي الركب والكوع لأنها من المناطق التي تظهر بكثرة لذلك فهي تصاب بالبقع الداكنة وبأكثر من طريقة طبيعية سريعة يمكن القضاء على خلايا الجلد الميتة الموجودة على الركب والأكواع للحصول على ركب بيضاء وأكواع مشرقة.

الخل لتفتيح الركب والكوع

قامت مجموعة من النساء بتجربة تلك الوصفة وأوضحوا أنها طريقة فعالة في التفتيح وهي:

وضع مقدار ست ملاعق خل أبيض مع مقدار من ماء الورد للتخفيف وعصير نصف ليمونة. نقلب المقادير حتى يصبح المزيج مختلطًا جيدًا. وباستخدام قطعة من القطن المبلل في المزيج السابق نقوم بالتمرير على المناطق الداكنة مثل الكوع والركب. ونحضر قطعة قماش نظيفة لكي نلفها على تلك المناطق ساعتين متواصلين. وبعدها نزيل القماش برفق وتغسل المنطقة بالماء وتجفيفها جيدًا مع وضع كريم مرطب.

الجلسرين والشوفان لتبييض الكوع والركب

الشوفان والجلسرين لهما نتائج إيجابية فعالة وسريعة في تبييض الجسم ويتم الاستخدام كالتالي:

نحضر مزيج من مقدار متساوي من الجلسرين وعصير الليمون مع مقدار ربع كوب من بودرة الشوفان الناعم. يتم التقليب جيدًا بين مكونات الوصفة حتى نحصل على عجينة مناسبة. ومن ثم نضع كمية بسيطة على مناطق الكوع والركب المراد تفتيحها ونقوم بالتدليك برفق على تلك المناطق حتى نتخلص من خلايا الجلد الميتة. نترك العجينة على المنطقة نصف ساعة وتزال بعدها بالماء.

زيت الزيتون والملح لتفتيح منطقة الأكواع والركب

استخدام الملح في هذه الوصفة لكي يسهل من إزالة الجلد الميت الموجود على الركب أو الأكواع لأنه السبب في اسوداد منطقة الكوع أو الركب ونستخدم الوصفة بهذه الطريقة: