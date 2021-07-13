أفضل طريقة لتحضير أكلة الكفتة بالجبن في المنزل

طريقة تحضير أكلة الكفتة بالجبن، وصفة الكفتة بالجبن من ألذ وصفات الكفتة التي يمكن للأم أن تقوم بتحضيرها لأولادها في أي وقت لأنه مفيدة للجسم ولها مذاق مميز بها ولأن الأم تفضل وتشجع الأكل المنزلي نقدمها لها أفضل طريقة لعمل أكلة الكفتة بالجبن مع توضيح المقادير المطلوبة للحصول على أفضل نتيجة من الوصفة.

مكونات أكلة الكفتة بالجبن

مقادير الوصفة تكفي خمس إلى ست أشخاص ويجب التأكد من توفير كافة مقادير الكفتة بالجبن المطلوبة وهي:

من اللحم المفروم نحتاج حوالي نصف كيلو جرام.

حبة واحدة من البصل وتفرم جيدًا.

ست ملاعق من بودرة البقسماط الناعم.

كوب واحد كامل إما جبن شيدر مبشور أو جبن موتزاريلا مبشور.

ملعقة حجمها صغير بودرة ثوم أو الثوم المفروم.

مقدار نصف ملعقة حجمها صغير من الكركم الأصفر البودرة.

ملعقة ذات حجم صغير من توابل اللحم.

ربع كوب فقط من الدقيق الأبيض.

مقدار حسب الرغبة من الملح وكذلك الفلفل الأسمر.

كمية من الزيت النباتي مناسبة للقلي.

طريقة تحضير الكفتة بالجبن

تحتاج الوصفة وقت كلي حوالي 45 دقيقة وتصبح جاهزة ونبدأ الآن بخطوات عمل الكفتة بالجبن: