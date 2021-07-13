أفضل طريقة لتحضير أكلة الكفتة بالجبن في المنزل

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طريقة تحضير أكلة الكفتة بالجبن، وصفة الكفتة بالجبن من ألذ وصفات الكفتة التي يمكن للأم أن تقوم بتحضيرها لأولادها في أي وقت لأنه مفيدة للجسم ولها مذاق مميز بها ولأن الأم تفضل وتشجع الأكل المنزلي نقدمها لها أفضل طريقة لعمل أكلة الكفتة بالجبن مع توضيح المقادير المطلوبة للحصول على أفضل نتيجة من الوصفة.مكونات أكلة الكفتة بالجبن
مقادير الوصفة تكفي خمس إلى ست أشخاص ويجب التأكد من توفير كافة مقادير الكفتة بالجبن المطلوبة وهي:
- من اللحم المفروم نحتاج حوالي نصف كيلو جرام.
- حبة واحدة من البصل وتفرم جيدًا.
- ست ملاعق من بودرة البقسماط الناعم.
- كوب واحد كامل إما جبن شيدر مبشور أو جبن موتزاريلا مبشور.
- ملعقة حجمها صغير بودرة ثوم أو الثوم المفروم.
- مقدار نصف ملعقة حجمها صغير من الكركم الأصفر البودرة.
- ملعقة ذات حجم صغير من توابل اللحم.
- ربع كوب فقط من الدقيق الأبيض.
- مقدار حسب الرغبة من الملح وكذلك الفلفل الأسمر.
- كمية من الزيت النباتي مناسبة للقلي.
تحتاج الوصفة وقت كلي حوالي 45 دقيقة وتصبح جاهزة ونبدأ الآن بخطوات عمل الكفتة بالجبن:
- يوضع اللحم المفروم في وعاء عميق مضاف له توابل اللحم وبودرة البصل والملح والفلفل والبقسماط البودرة وكذلك الدقيق.
- نستخدم اليدين أو ملعقة خشبية لكي نخلط اللحم مع جميع تلك التوابل.
- الآن نبدأ بتشكيل اللحم كرات متوسطة في الحجم وبكل كرة من كرات اللحم نقوم بوضع كمية من الجبن المبشور لحشوها من الداخل.
- توضع كرات اللحم مرة في البيض المخفوق ومن ثم مرة في الدقيق والمرة الأخيرة في البقسماط.
- نرص كرات اللحم في طبق مستوي لنضعها في الثلاجة مدة نصف ساعة فقط حتى تصبح متماسكة أكثر.
- تُجهز مقلاة الزيت الغزير على النار وعندما يبدأ في الغليان نضيف له كرات الكفتة بالجبن.
- يجب أن تقلب الكفتة على جميع الجوانب حتى تكتسب لونها الذهبي الجميل وحينها نخرجها على مناديل مطبخ قوية لكي تمتص مقدار الزيت الزائد.
- وكخطوة إضافية يمكن رش الجبنة على الوجه ووضعها في الفرن دقيقة واحدة لكي يذوب الجبن.
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طريقة تحضير أكلة الكفتة بالجبن، وصفة الكفتة بالجبن من ألذ وصفات الكفتة التي يمكن للأم أن تقوم بتحضيرها لأولادها في أي وقت لأنه مفيدة للجسم ولها مذاق مميز بها ولأن الأم تفضل وتشجع الأكل المنزلي نقدمها لها أفضل طريقة لعمل أكلة الكفتة بالجبن مع توضيح المقادير المطلوبة للحصول على أفضل نتيجة من الوصفة.مكونات أكلة الكفتة بالجبن
مقادير الوصفة تكفي خمس إلى ست أشخاص ويجب التأكد من توفير كافة مقادير الكفتة بالجبن المطلوبة وهي:
- من اللحم المفروم نحتاج حوالي نصف كيلو جرام.
- حبة واحدة من البصل وتفرم جيدًا.
- ست ملاعق من بودرة البقسماط الناعم.
- كوب واحد كامل إما جبن شيدر مبشور أو جبن موتزاريلا مبشور.
- ملعقة حجمها صغير بودرة ثوم أو الثوم المفروم.
- مقدار نصف ملعقة حجمها صغير من الكركم الأصفر البودرة.
- ملعقة ذات حجم صغير من توابل اللحم.
- ربع كوب فقط من الدقيق الأبيض.
- مقدار حسب الرغبة من الملح وكذلك الفلفل الأسمر.
- كمية من الزيت النباتي مناسبة للقلي.
تحتاج الوصفة وقت كلي حوالي 45 دقيقة وتصبح جاهزة ونبدأ الآن بخطوات عمل الكفتة بالجبن:
- يوضع اللحم المفروم في وعاء عميق مضاف له توابل اللحم وبودرة البصل والملح والفلفل والبقسماط البودرة وكذلك الدقيق.
- نستخدم اليدين أو ملعقة خشبية لكي نخلط اللحم مع جميع تلك التوابل.
- الآن نبدأ بتشكيل اللحم كرات متوسطة في الحجم وبكل كرة من كرات اللحم نقوم بوضع كمية من الجبن المبشور لحشوها من الداخل.
- توضع كرات اللحم مرة في البيض المخفوق ومن ثم مرة في الدقيق والمرة الأخيرة في البقسماط.
- نرص كرات اللحم في طبق مستوي لنضعها في الثلاجة مدة نصف ساعة فقط حتى تصبح متماسكة أكثر.
- تُجهز مقلاة الزيت الغزير على النار وعندما يبدأ في الغليان نضيف له كرات الكفتة بالجبن.
- يجب أن تقلب الكفتة على جميع الجوانب حتى تكتسب لونها الذهبي الجميل وحينها نخرجها على مناديل مطبخ قوية لكي تمتص مقدار الزيت الزائد.
- وكخطوة إضافية يمكن رش الجبنة على الوجه ووضعها في الفرن دقيقة واحدة لكي يذوب الجبن.
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