vibes الصيف في الأجواء، والجو احر ده محتاج هدوم خفيفة وشوز مفتوح ورقيق يسهل عليكي الحركة وفي نفس الوقت يكون شيك وبرضه عالموضة وstylish لأجواء البحر والشط والصيف، فلو كنتي بتستعدي للصيف والمصيف، في المقال ده هنقولك موضة الـ foot wear والـ slippers لصيف 2021

بتستعدي للصيف؟ اعرفي معانا موضة الـ foot wear والـ slippers لصيف 2021

الـfoot wear من اهم الحاجات اللي لازم هتمي بيها في طلالاتك في الصيف، وهنا في المقال ده احنا صحيح بنتكلم عن الـ slippers بشكل أساسي، لكن كمان خلينا نقولك انهالصنادل المريحة اللي ينفع تمشي بيها بالنهار او ترقصي وتخرجي بيها – القصد مش الصنادل الـ fancy أوي اللي لازم تتلبس بالليل او على فستان- بتعتب كمان من الحاجاتالمهمة اللي لازم تعتمديها في ستايلاتك الصيف ده، خصوصا في خروجات المصيف وتمشيات بالليل.

سواء كانت الصنادل دي من الجلد او بأربطة او لاء، الصندل الكاجوال قادر يديكي لوك كلاسيك وتريندي في نفس الوقت/ وطبعا مريح ومرتبط جدا بـ vibes الصيف، زي الكروكس كمان اللي دلوقتي بقى في منهم اشكال وستايلات كتير تقدري تختاري منهم براحتك وهيبقوا دايماً عملييين وشيك وهينجزوا بالليل او بالنهار.

الـ slippers:

السليبرز او الـ flip flops هما اساس موضوعنا النهاردة وخليني اقولك ان هما اساس الصيف بخروجاته واساس المصيف كمان، شكلهم شيك جدا مع ستايلات والوان وخامات مالهاش عدد، وهما الاختيار المثالي للقعدة على البحر والتمشية على الشط كمان، واهم حاجة لازم دايما تفتكيها انك مش لازم تلبسي اغلى حاجة او تلبسي حاجة م مريحة عشان تبقي شيك، شياكتك دايما من اختياراتك اللي تريحك وتحسي انها شبهك ومريحة بالنبة لك من غيربهرجة ولا تعب ولا الم.