أفضل وصفة طبيعية منزلية لتفتيح مناطق الجسم الحساسة

وصفة طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة، نستخدم الكثير من مستحضرات العناية بالجسم قد تكون هي السبب في تغميق مناطق الجسم وخاصةً المناطق الحساسة لأن تلك المستحضرات قد تحتوي على مواد كيماوية تسبب البقع الداكنة مما يزيد الأمر صعوبة عند التفكير في إزالتها ولا يمكننا أن ننكر أن الوصفات الطبيعية هي أفضل طرق تفتيح المناطق الحساسة بما في ذلك منطقة الإبط والبكيني تابعوا معنا للتعرف على الطرق الطبيعية لتفتيح المناطق الحساسة الداكنة.

تفتيح مناطق الجسم الداكنة

يعود سبب اسوداد مناطق الجسم والعديد من المناطق الأخرى لبعض العادات اليومية التي نقوم بها مثل:

الملابس الضيقة على الجسم وخاصةً الملابس الداخلية والبناطيل الجينز الضيقة.

استخدام مزيلات عرق بها مواد كيميائية كثرة تراكمها على البشرة يسبب اسودادها.

طرق إزالة الشعر الخاطئة مثل الكريمات.

عدم الاهتمام بالتنظيف اليومي للجسم والاستحمام.

وصفة الكركم لتفتيح المناطق الحساسة

الوصفات الطبيعية ذات نتائج فعالة على الجسم عند استخدامها لتبييض الجسم وتفتيح المناطق الداكنة والكركم من المكونات الطبيعية المعروفة في تأثيرها على الجسم وتفتيحه ونحتاج إلى:

كمية متساوية حوالي ملعقة واحدة من بودرة الكركم الناعم وزيت اللوز الحلو وأرز بودرة ناعم وعسل أبيض طبيعي وعصير ليمون طازج.

2 ملعقة زبادي.

ليمونة.

قبل تطبيق الوصفة يجب غسل وتنظيف المنطقة المراد تفتيحها في البداية ونستخدم نصف ليمونة لتدليكها برفق بحركات دائرية لخمس دقائق ونترك المنطقة لكي تجف وحدها.

نضع الأرز البودرة مع العسل وزيت اللوز والزبادي والكركم وعصير الليمون في طبق واحد ونقلبهم جيدًا.

يجب أن يكون الخليط ناعمًا قبل الاستخدام وبعدها يتم وضع كمية من الوصفة على المنطقة مثل منطقة تحت الإبط وبعد 30 دقيقة يتم إزالته بعدما يجف.

بعد غسل المنطقة جيدًا نضع شرائح خيار لكي تقوم بالترطيب الجيد ولمنع احمرار الجلد أو التهابه.

تكرار تلك الوصفة من 2 حتى 3 مرات بالأسبوع.

طريقة الاستخدام