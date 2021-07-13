ماهو فرط شحميات الدم وما أعراضه وأسبابه

فرط شحميات الدم أو ما يسمى باضطرابات الدهون في الدم ، ويعني به ارتفاع الكوليسترول لمستويات عالية، هو مرض ليس له أعراض في مراحله الأولى، إلا أنه يظهر بعدد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة على الصحة في مراحل متقدمة.

وعن ذلك وأسبابه وردت في موقع "ويب طب" وهي كالتالي.

أسباب فرط شحميات الدم:

مرض فرط شحميات الدم يصيب ذوي العرق الأبيض أكثر من غيرهم، وللوراثة تأثير للإصابة به، ويحدث أيضًا بسبب العوامل التالية:

الإصابة بمرض قصور الغدة الدرقية.

المتلازمة الكُلائية وهي من أخطر أمراض الكلى.

أمراض الكلى المزمنة تساهم في رفع مستوى شحميات الدم.

الإصابة بأمراض الكبد.

الإصابة بمرض السكري.

فقد الشهية العصبي.

الإصابة بمتلازمة كوشنغ وهي ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم.

الإفراط في تناول الأدوية المدرة للبول.

أعراض ومضاعفات مرض فرط شحميات الدم:

ترسب الدهون في الأنسجة السطحية للجسم وتمسى بالورم الأصفر وتظهر على سطح الجلد وخاصة حول الجفون.

ترسب الدهون قرب الأوتار وتبدو كنتوءات تحت الجلد، على مسطحات الكوع, الركبة والمؤخرة.

ترسب دهون مكثف في الأوعية الدموية في شبكية العين.

كما يسبب مرض فرط شحميات الدم عدد من المضاعفات وهي:

ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.

الإصابة باضطراب متلازمة الأيض وتشمل:

السمنة وزيادة محيط الخصر.

ارتفاع في ضغط الدم.

ارتفاع ثلاثيات غليسريد في الدم.

انخفاض مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم.

ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم.

علاج مرض فرط شحميات الدم:

السيطرة على الأمراض المسببة.

تجنب الدهون المعقدة والضارة.

تناول الأطعمة الصحية و التركيز على الأطعمة التي تساهم في رفع الكوليسترول الجيد وخفض الكوليسترول الضار.

السيطرة على مرض السكري.

ممارسة الأنشطة البدنية.

الابتعاد عن الكحول و التدخين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.