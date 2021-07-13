دراسة: أطعمة تؤثر على الصحة العقلية لدى النساء

من المعروف والمثبت علميًا وطبيًا أن للغذاء تأثير رئيسي ومباشر على الصحة العقلية، وطالما هنالك أطعمة تعزز الصحة العقلية فهنالك أطعمة تضرها، وفيما يخص صحة النساء ربطت عدد من الدراسات أن الوجبات السريعة تضر الصحة العقلية لديهن أكثر من الرجال، وأخرها كان الدراسة التالية:

أطعمة تؤثر على الصحة العقلية لدى النساء:

أكدت دراسة نُشرت في مجلة الطب الشخصي، وترجمها موقع ""24 ، وأجريت في جامعة "بينغامتون" في نيويورك وشملت 1209 بالغين تزيد أعمارهم على 30 عاما، أن الوجبات السريعة تؤثر على الصحة العقلية للنساء على المدى الطويل بشكل أكبر من تأثيرها على الرجال، إضافة إلى أنها أحد مسببات السمنة.

وبالمقابل أشارت الدراسة إلى أن التمارين الرياضية وتناول نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والمكسرات والأسماك، ارتبط بصحة عقلية أفضل لكلا الجنسين.

أضرار الوجبات السريعة:

أفادت الباحثة الرئيسية لينا بيجداش، بأن الدراسة أظهرت أن تناول الوجبات السريعة، وترك وجبة الإفطار واستهلاك الكافيين، والأطعمة التي ترفع نسبة السكر في الدّم، ارتبطت بالاضطراب العقلي لدى النساء الناضجات، في حين ارتبط تناول الفواكه والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة بالصحة العقلية لديهن.

وأضافت "بيجداش" أن الدهون والسكريات في الوجبات السريعة تشجع نمو البكتيريا "السيئة" التي تعيش في الأمعاء، والتي تنتج مواد كيميائية تسبب الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، مبينة أن النساء أكثر حساسية لهذا الالتهاب الذي يمكن أن يساهم في حدوث القلق والاكتئاب.

وأشارت إلى أنه على كلا الجنسين اتباع نظام غذائي على غرار البحر الأبيض المتوسط، والذي يساعد على تشجيع نمو البكتيريا "الجيدة"، التي تنتج مواد كيميائية يمكن أن تخفف الالتهاب، إضافة إلى تشجيعها إنتاج هرمونات السعادة، مثل السيروتونين والدوبامين.

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