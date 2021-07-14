من غير فحم ولا دخان عمل الدجاج المشوى بتتبيلة هندية خطيرة جدا احلي من المطاعم والطعم روعة، تحتار بعض السيدات في عمل طرق مختلفة من الدجاج ويعتبر طبق الدجاج إحدى الأطباق الأساسية التي يمكن أن تقدم في المناسبات وخاصة العزومات، ذلك بالإضافة إلى أن الكثير من الأشخاص تقبل عليه سواء كانوا كبار أو صغار، وذلك لمذاقه الجيد بالإضافة إلى تعدد الطرق التي يمكن تحضيره بها، لذلك إليكم الآتي.

من غير فحم ولا دخان عمل الدجاج المشوى بتتبيلة هندية خطيرة جدا احلي من المطاعم

طريقة عمل الدجاج المشوي داخل الفرن

تعتبر طريقة عمل الدجاج المشوي داخل الفرن من أسهل الطرق واكثرها صحيه وتتمثل تلك الطريقة فيما يلي:

عدد ملعقتان صغيرتان من البصل المفروم.

رشه صغيرة من ألكركم.

دجاجة نظيفة ومتوسطة في الحجم.

ومتوسطة في الحجم. نصف ملعقة صغيرة من أعشاب الكمون التي تم طحنها مسبقا.

عدد 3 فص من الثوم.

أربعة ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

رشه خفيفة من الفلفل الأسود والملح.

مكونات عمل الدجاج المشوي داخل الفرن

احضري وعاء عميق ونظيف ثم ضعي به كل من زيت الزيتون والثوم بالإضافة إلى عصير الليمون.

ضعي الكمون والبابريكا والفلفل الأسود مع إكليل الجبل والملح وقلبي بشكل جيد حتى تختلط العناصر معا.

احضري الدجاجة واعملي على تنظيفها بشكل كامل ثم تبليها جيدا من الداخل والخارج باستخدام الخلطة السابقة.

اتركي الدجاجة في ألتتبيله لمدة ساعة ونصف بحد أدنى وحتى يتم التأكد من تشرب الدجاجة للخلطة.

بعد انتهاء الوقت المحدد توضع الدجاجة داخل كيس حراري مع إضافة مكعبات البصل والجزر لها.

داخل كيس حراري مع إضافة مكعبات البصل والجزر لها. ضعي الكيس داخل صينية ثم ادخليه إلى فرن تم تسخينه مسبقا.

اتركي الدجاجة داخل الفرن لمدة نصف ساعة ثم أخرجيها من الكيس وادخليها للفرن مرة أخرى حتى تأخذ اللون الذهبي.

تخرج الدجاجة من الفرن وتوضع في أطباق التقديم.

يمكن تناول الدجاج المشوي بجانب العيش والسلطات والطحنية أو قد بفضل البعض تناولها مع المكرونة والبطاطس المقرمشة.

طريقة تحضير الدجاج المشوي داخل الفرن