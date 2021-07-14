المعلقة المذهلة ضعيها علي الكفته مش هتفك ولا تكش منك تاني أسرار الحاتي في طريقه الكفته

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المعلقة المذهلة ضعيها علي الكفته مش هتفك ولا تكش منك تاني، مما لا شك فيه أن الكفتة من بين الأطباق الشهية التي يقبل عليها العديد من الأشخاص، لما تحمله من مذاق رائع لا يقاوم ويقبل عليها الكثير من الفئات سواء كبار أو صغار، وهذا الأمر جعل ربات البيوت دائمين البحث عن أفضل طريقة لتحضيرها في المنزل، حتى توفر لجميع أفراد الأسرة كل ما يحبونه من أطباق متنوعة وشهية بالمنزل ولا يلجئون للقيام بشراء أي طعام خارج المنزل، لذا تبحث دائماً عن القيام بتحضير الكفتة بالمنزل، ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكفتة في البيت بطعم لا يقاوم.المعلقة المذهلة ضعيها علي الكفته مش هتفك ولا تكش منك تاني
طريقة عمل كفتة الحاتي بالمنزل يوجد لها الكثير من الوصفات بإمكانك تحضيرها بالمنزل دون أن تحتاجي لشرائها من الخارج:المكونات:
- نصف كيلو من اللحم الضائن المفروم.
- بصلة كبيرة مبشورة ونحتفظ بمائها.
- حبة من الطماطم المبشورة.
- ملعقة من الدهن، أو تستبدل بالسمن.
- ملعقتين من الخل.
- بهارات مشكلة.
- ملح.
- 3 ملاعق من البقسماط.
- زعتر.
- مكعب فحم.
- نقوم بإحضار إناء عميق ونقوم بوضع اللحم المفروم به ومن ثم يضاف له البقسماط والخل.
- وتقلب المكونات معاً حتى تتماسك ونقوم بإضافة البصل المصفى من الماء وكذلك الطماطم ونحتفظ بمائهم جانباً لاستخدامها في تشكيل الكفتة.
- نقوم بتتبيل اللحم بالزعتر والملح ونقوم بعجن المكونات معاً باليد بشكل جيد حتى تتجانس معاً وتتماسك.
- نقوم بتغطية الإناء بورق نايلون وتوضع بالثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتماسك وتكتسب طعم البهارات والمكونات المضافة.
- من ثم نقوم بإحضار ماء البصل والطماطم ونغمس به أطراف الأصابع ونقوم بتشكيل الكفتة على هيئة أصابع طولية.
- توضع بصينية التحضير ونقوم برص الكفتة على أسياخ معدنية أو الاسياخ الخشبية كما تفضلين.
- نقوم بوضع الصينية بداخل الفرن ونقوم بتغطيتها بورق الفويل الحراري وتترك حتى تنضج.
- نقوم بإشعار قطعة الفحم ونخرج الكفتة من الفرن ونضع بالمنتصف قطعة الفحم حتى تكتسب الكفتة طعم الشواء وتكون مثل أفضل المطاعم.
- نخرج الصينية من الفرن وترص بأطباق التقديم المغطى بالبقدونس وتقدم مع المقبلات الشهية والسلطة والطحينة وبألف هنا وشفا.
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المعلقة المذهلة ضعيها علي الكفته مش هتفك ولا تكش منك تاني، مما لا شك فيه أن الكفتة من بين الأطباق الشهية التي يقبل عليها العديد من الأشخاص، لما تحمله من مذاق رائع لا يقاوم ويقبل عليها الكثير من الفئات سواء كبار أو صغار، وهذا الأمر جعل ربات البيوت دائمين البحث عن أفضل طريقة لتحضيرها في المنزل، حتى توفر لجميع أفراد الأسرة كل ما يحبونه من أطباق متنوعة وشهية بالمنزل ولا يلجئون للقيام بشراء أي طعام خارج المنزل، لذا تبحث دائماً عن القيام بتحضير الكفتة بالمنزل، ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكفتة في البيت بطعم لا يقاوم.المعلقة المذهلة ضعيها علي الكفته مش هتفك ولا تكش منك تاني
طريقة عمل كفتة الحاتي بالمنزل يوجد لها الكثير من الوصفات بإمكانك تحضيرها بالمنزل دون أن تحتاجي لشرائها من الخارج:المكونات:
- نصف كيلو من اللحم الضائن المفروم.
- بصلة كبيرة مبشورة ونحتفظ بمائها.
- حبة من الطماطم المبشورة.
- ملعقة من الدهن، أو تستبدل بالسمن.
- ملعقتين من الخل.
- بهارات مشكلة.
- ملح.
- 3 ملاعق من البقسماط.
- زعتر.
- مكعب فحم.
- نقوم بإحضار إناء عميق ونقوم بوضع اللحم المفروم به ومن ثم يضاف له البقسماط والخل.
- وتقلب المكونات معاً حتى تتماسك ونقوم بإضافة البصل المصفى من الماء وكذلك الطماطم ونحتفظ بمائهم جانباً لاستخدامها في تشكيل الكفتة.
- نقوم بتتبيل اللحم بالزعتر والملح ونقوم بعجن المكونات معاً باليد بشكل جيد حتى تتجانس معاً وتتماسك.
- نقوم بتغطية الإناء بورق نايلون وتوضع بالثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتماسك وتكتسب طعم البهارات والمكونات المضافة.
- من ثم نقوم بإحضار ماء البصل والطماطم ونغمس به أطراف الأصابع ونقوم بتشكيل الكفتة على هيئة أصابع طولية.
- توضع بصينية التحضير ونقوم برص الكفتة على أسياخ معدنية أو الاسياخ الخشبية كما تفضلين.
- نقوم بوضع الصينية بداخل الفرن ونقوم بتغطيتها بورق الفويل الحراري وتترك حتى تنضج.
- نقوم بإشعار قطعة الفحم ونخرج الكفتة من الفرن ونضع بالمنتصف قطعة الفحم حتى تكتسب الكفتة طعم الشواء وتكون مثل أفضل المطاعم.
- نخرج الصينية من الفرن وترص بأطباق التقديم المغطى بالبقدونس وتقدم مع المقبلات الشهية والسلطة والطحينة وبألف هنا وشفا.
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