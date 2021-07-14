المعلقة المذهلة ضعيها علي الكفته مش هتفك ولا تكش منك تاني أسرار الحاتي في طريقه الكفته

المعلقة المذهلة ضعيها علي الكفته مش هتفك ولا تكش منك تاني، مما لا شك فيه أن الكفتة من بين الأطباق الشهية التي يقبل عليها العديد من الأشخاص، لما تحمله من مذاق رائع لا يقاوم ويقبل عليها الكثير من الفئات سواء كبار أو صغار، وهذا الأمر جعل ربات البيوت دائمين البحث عن أفضل طريقة لتحضيرها في المنزل، حتى توفر لجميع أفراد الأسرة كل ما يحبونه من أطباق متنوعة وشهية بالمنزل ولا يلجئون للقيام بشراء أي طعام خارج المنزل، لذا تبحث دائماً عن القيام بتحضير الكفتة بالمنزل، ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكفتة في البيت بطعم لا يقاوم.

طريقة عمل كفتة الحاتي بالمنزل يوجد لها الكثير من الوصفات بإمكانك تحضيرها بالمنزل دون أن تحتاجي لشرائها من الخارج:

نصف كيلو من اللحم الضائن المفروم.

بصلة كبيرة مبشورة ونحتفظ بمائها.

حبة من الطماطم المبشورة.

ملعقة من الدهن، أو تستبدل بالسمن.

ملعقتين من الخل.

بهارات مشكلة.

ملح.

3 ملاعق من البقسماط.

زعتر.

مكعب فحم.