البوريك بالجبنه بوصفه الأفران بوريك الجبن التركي، اليكي سيدتي طريقه تحضير البوريك التركي في المنزل بطريقه سهله وسريعه، يعد البوريك من أنواع المعجنات المخبوزة التي تكون مصنوعه من أنواع عديده من العجين فيمكنك تحضيرها بعجينه الفيلو أو تحضيراها بواسطه عجين الخبز، فيمكنك سيدتي حو البوريك أو البوراك بأنواع عديده من الحشوات المختلفة، فيمكنك حشو البوريك بالجبن أو اللحم المفروم ويمكنك أيضا حشواها بالخضار أو بالجبن والزعتر والنعناع وفي هذا المقال سوف تتعرفين سيدتي علي طريقه تحضير البوريك علي طريقه الأفران، واليكم المقادير وطريقه تحضير البوراك . مقادير تحضير بوريك الجبن التركي : 1 كيلو دقيق .

1 ملعقه كبيره بيكنج بودر.

1 ملعقه كبيره خميره .

3 ملعقه كبيره لبن بودره .

1 ملعقه كبيره سكر .

1 ملعقه كبيره خل .

ذره ملح .

2 كوب زبادي .

1/4 كوب زيت ذره .

1 ملعقه كبيره صلصة طماطم .

1 كوب و ربع ماء دافئ . مقادير تحضير بوريك الجبن التركي : لدهان وجه البوريك : 1 ملعقه صغيره من النسكافيه .

ملعقه صغيره من السكر .

2 ملعقه كبيره من اللبن البودر .

2 ملعقه كبيره من الماء . طريقه تحضير بوريك الجبن التركي: في وعاء ضعي ضعي ملعقه كبيره من الخميرة مع ملعقه السكر وضعي عليها كوب ماء دافئ واتركيها حتي تخمر .

في وعاء عميق ضعي الدقيق والبيكنج بودر واللبن البودر و ذره الملح و اخلطيهم جيدا .

ثم بعد ذلك أضيفي اللبن الزبادي و ربع كوب الزيت .

ضعي عليهم ملعقه صلصة الطماطم و ملعقه الخل .

بعد ذلك قومي بعجن العجينة وأضيفي لها الماء الدافئ بالتدريج .

قومي بالعجن لمده لا تقل عن خمس دقائق حتي تصبح معك العجينة لينه .

قومي بتغطيه العجين واتركيها تختمر لمده نصف ساعه في مكان دافئ .

بعد أن يختمر العجين قطعيه إلي خمس أجزاء وقومي بفرد جزء منها وقطعيها بواسطه كوب وضعي الحشو المفضل لديك يمكنك حشوها بالجبن أو اللحم المفروم أو الخضار ثم بعد ذلك اثني العجين واغلقي أطرافة جيدا.

ضعي قطع البوراك في صواني الفرن ثم بعد ذلك قومي بدهن الوجه بواسطه خليط اللبن و النسكافيه والسكر .

يمكنك وضع حبه البركة والسمسم علي وجه البوريك .

اخبزي البوريك في فرن ساخن لمده ثلث ساعه حتي تمام النضج وبالهنأ والشفاء . طريقه تحضير بوريك الجبن التركي: الوسوم

البوريك بالجبنه بوصفه الأفران بوريك الجبن التركي، اليكي سيدتي طريقه تحضير البوريك التركي في المنزل بطريقه سهله وسريعه، يعد البوريك من أنواع المعجنات المخبوزة التي تكون مصنوعه من أنواع عديده من العجين فيمكنك تحضيرها بعجينه الفيلو أو تحضيراها بواسطه عجين الخبز، فيمكنك سيدتي حو البوريك أو البوراك بأنواع عديده من الحشوات المختلفة، فيمكنك حشو البوريك بالجبن أو اللحم المفروم ويمكنك أيضا حشواها بالخضار أو بالجبن والزعتر والنعناع وفي هذا المقال سوف تتعرفين سيدتي علي طريقه تحضير البوريك علي طريقه الأفران، واليكم المقادير وطريقه تحضير البوراك . مقادير تحضير بوريك الجبن التركي : 1 كيلو دقيق .

1 ملعقه كبيره بيكنج بودر.

1 ملعقه كبيره خميره .

3 ملعقه كبيره لبن بودره .

1 ملعقه كبيره سكر .

1 ملعقه كبيره خل .

ذره ملح .

2 كوب زبادي .

1/4 كوب زيت ذره .

1 ملعقه كبيره صلصة طماطم .

1 كوب و ربع ماء دافئ . مقادير تحضير بوريك الجبن التركي : لدهان وجه البوريك : 1 ملعقه صغيره من النسكافيه .

ملعقه صغيره من السكر .

2 ملعقه كبيره من اللبن البودر .

2 ملعقه كبيره من الماء . طريقه تحضير بوريك الجبن التركي: في وعاء ضعي ضعي ملعقه كبيره من الخميرة مع ملعقه السكر وضعي عليها كوب ماء دافئ واتركيها حتي تخمر .

في وعاء عميق ضعي الدقيق والبيكنج بودر واللبن البودر و ذره الملح و اخلطيهم جيدا .

ثم بعد ذلك أضيفي اللبن الزبادي و ربع كوب الزيت .

ضعي عليهم ملعقه صلصة الطماطم و ملعقه الخل .

بعد ذلك قومي بعجن العجينة وأضيفي لها الماء الدافئ بالتدريج .

قومي بالعجن لمده لا تقل عن خمس دقائق حتي تصبح معك العجينة لينه .

قومي بتغطيه العجين واتركيها تختمر لمده نصف ساعه في مكان دافئ .

بعد أن يختمر العجين قطعيه إلي خمس أجزاء وقومي بفرد جزء منها وقطعيها بواسطه كوب وضعي الحشو المفضل لديك يمكنك حشوها بالجبن أو اللحم المفروم أو الخضار ثم بعد ذلك اثني العجين واغلقي أطرافة جيدا.

ضعي قطع البوراك في صواني الفرن ثم بعد ذلك قومي بدهن الوجه بواسطه خليط اللبن و النسكافيه والسكر .

يمكنك وضع حبه البركة والسمسم علي وجه البوريك .

اخبزي البوريك في فرن ساخن لمده ثلث ساعه حتي تمام النضج وبالهنأ والشفاء . طريقه تحضير بوريك الجبن التركي:

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