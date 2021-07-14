وصفة إزالة شعر الوجه وتفتيح البشرة في وقت واحد بمكونات بسيطة

وصفة إزالة شعر الوجه وتفتيح البشرة، هناك بعض من طرق إزالة الشعر مؤلمة وتسبب العديد من الأعراض الجانبية بعد استخدامها مثل الالتهابات واحمرار المنطقة وتكون البقع عليها لهذا تبحث النساء طوال الوقت عن أفضل طرق إزالة الشعر وخاصةً شعر الوجه من حيث عدم الشعور بالألم والحصول على نتائج فعالة وهناك أكثر من طريقة لذلك ونقدم لكم طريقة منزلية لإزالة الشعر بدون ألم نهائيًا مع تفتيح المنطقة في وقت واحد.

إزالة الشعر بدون ألم

هناك طرق لإزالة الشعر بعد استخدامها نلاحظ إصابة البشرة بالترهل والاحمرار والالتهابات على الرغم من إزالة الشعر تمامًا ولكن لا يمكننا أن نتحمل ذلك الألم بكل مرة عند القيام بهذه العملية كما أن بعض هذه الطرق مع الوقت يسبب اسوداد المنطقة المزال منها الشعر.

ولكن هناك حيل عديدة لإزالة الشعر بدون الشعور بالألم وإزالة فورية للشعر مثل شفرات الحلاقة النسائية وماكينات حلاقة الشعر للنساء على الرغم من أن الشعر يظهر سريعًا بعد استخدام تلك الطرق ولكنها بدون ألم وتعطي نتيجة مقبولة.

وصفة منزلية لإزالة شعر الوجه بدون ألم

وبدلًا من تلك الطرق السابقة يمكننا استخدام الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر وخاصةً شعر الوجه فإن بعض النساء يذهبن لصالونات التجميل لإزالته على الرغم من أن تلك الطريقة كذلك تسبب ظهور حب الشباب واحمرار الوجه لا داعي لهذه الطرق بعد الآن.

نقدم لكم وصفة سحرية لإزالة الشعر بدون ألم نهائيًا وبدون مواد كيماوية كما وتعمل على تفتيح وتنعيم البشرة وإزالة أي خلايا ميتة متراكمة على البشرة ونحتاج إلى:

2 ملعقة جيلاتين بودرة ناعم من العطارة.

2 ملعقة جل الصبار طبيعي.

2 ملعقة حليب يكون دافئ.

يخلط الجيلاتين البودرة الناعم مع الحليب الدافئ ونقلب لحين وصول قوام الخليط لقوام كريمي.

نحضر جل الصبار لنضعه على هذا الخليط بعد تفتيت جل الصبار جيدًا.

وعلى بشرة نظيفة نوزع هذا المزيج الناتج وعندما يجف بعد حوالي خمس إلى عشر دقائق يتم نزعه برفق من أسفل الوجه لأعلى.

خطوات الاستخدام للوصفة