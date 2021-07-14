وصفة هندية سحرية من المنزل لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع

وصفة هندية لتكثيف وتطويل الشعر، لكي نحصل على شعر ناعم وطويل وثقيل يجب أن نختار طرق آمنة وفعالة لذلك حيث أن تصفيف الشعر بشكل يومي لكي يصير الشعر ناعمًا وطويلًا واستخدام الطرق الكيميائية لا يسبب سوى الضرر للشعر على المدى البعيد لهذا نتجه للطرق الطبيعية لتكثيف الشعر وتنعيمه وتقويته وهناك أكثر من طريقة لذلك ولكن ليست جميعها طرق موفرة وسهلة وبمكونات منزلية بسيطة نستطيع تحضير وصفة هندية لتكثيف الشعر وتطويله في مدة بسيطة.

وصفة الزيت الهندي لتكثيف الشعر وتطويله

للزيوت الهندية شهرتها الكبيرة في علاج العديد من مشاكل الشعر المختلفة وخاصةً تطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه وتقويته من الجذور وتقليل القشرة حيث تتكون الزيوت الهندية من مجموعة زيوت طبيعية مفيدة للشعر بصورة كبير لوجود مغذيات طبيعية متنوعة بها من فيتامينات وعناصر غذائية مختلفة.

كمية متساوية من الزيوت التالية زيت الخردل وزيت عنب الثعلب الهندي وزيت الخروع وحبة البركة السوداء.

6 أوراق طازجة من الكاري.

وتتكون وصفة الزيت الهندي للشعر من:

نضع جميع الزيوت السابقة في إناء واحد ونجعلها ممتزجة سويًا ولها نفس القوام ومن ثم نضع ورق الكاري ونصب الزيت في قارورة مناسبة غير شفافة وحين الاستخدام نضع كمية بسيطة فقط من الزيت على الشعر مع التدليك برفق.

زيت الصبار وزيت الزيتون لتطويل الشعر

هذه الوصفة مكوناتها طبيعية تمامًا وذات نتيجة فعالة في الحصول على الشعر الطويل الكثيف الخالي من التساقط المستمر كما وتستخدم الوصفة في الحفاظ على الشعر والعناية به وتتكون من:

مقدار من أوراق الجرجير الأخضر الطازج.

زيت صبار وزيت زيتون كميات متساوية.

نضع الزيوت مع بعضها ونضيف لها أوراق الجرجير الطازجة ونقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها حتى يصبح المزيج متجانس قبل الاستخدام ويمكن استخدام هذه الوصفة لعمل حمام زيت مدته خمس ساعات أو استخدامه لتدليك نهايات الشعر قبل النوم يوميًا وكلا الطريقتين تعطي نتيجة إيجابية.