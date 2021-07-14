طرق متعددة لاستخدام الحنة البيضاء للبشرة

طرق استخدام الحنة البيضاء للبشرة، الحنة واحدة من أشهر الزينة المعروفة في مصر والكثير من دول الوطن العربي للنساء والرجال حيث تستخدم في الرسم والنقش على الجسم للعروس وكذلك للرجال وهناك أكثر من نوع من أنواع الحنة منها الحنة البيضاء وهي مختلفة في لونها عن لون الحنة الطبيعي المعتاد وتشتهر بكثرة في بلاد المغرب وتستخدم الحنة البيضاء بأكثر من طريقة للعناية بالبشرة لفوائدها الجمالية والصحية.

استخدامات الحنة البيضاء الجمالية

وتستخدم الحنة البيضاء بطرق مختلفة في الناحية الجمالية مثل:

تفتيح منطقتي الكوع والركب.

يخلص البشرة من علامات الشيخوخة وتشد البشرة جيدًا.

تفتيح الوجه وجميع مناطق الجسم المختلفة.

تعالج الكلف.

تزيد من حيوية الوجه ونضارته.

يزيل حب الشباب وآثاره على البشرة.

وصفات الحنة البيضاء للبشرة

ولكي نحصل على أفضل عناية للبشرة من الحنة البيضاء للاستفادة بفوائد الحنة البيضاء الجمالية للبشرة والجلد إليكم بعض وصفات الحنة البيضاء للعناية بالبشرة:

الزبادي وعصير الليمون والحنة البيضاء

نخلط ملعقة من الزبادي والحنة البيضاء ومقدار عصير نصف ليمونة في طبق واحد وعند تمام الامتزاج نقوم بفرد الوصفة على بشرة الوجه وننتظر وقت كافي لكي تجف قبل تقشيرها وإزالتها عن الوجه.

ماء الورد والحنة البيضاء

نمزج ماء الورد مع الحنة البيضاء حتى يصير القوام متماسك ولين وبعدها في المناطق الداكنة سواء البشرة أو مناطق الجسم المختلفة تطبق العجينة وتفرد جيدًا وتترك العجينة على تلك المنطقة حوالي نصف ساعة حتى تجف تمامًا ومن ثم نغسلها بماء فاتر لكي نزيلها عن البشرة برفق.

ماء الأكسجين والحنة البيضاء

أما في تلك الوصفة فنحضر مزيج من 2 ملعقة حنة بيضاء مع 2 ملعقة ماء أكسجين و2 ملعقة صابون مبشور يفضل صابون الأطفال وملعقة حليب سائل يجب مزج تلك المكونات جيدًا حتى تختلط تمامًا وتتشكل عجينة سهلة الفرد وبعدها نقوم بوضعها على الوجه مدة 20 دقيقة لكي تجف وبعدها نقشرها برفق أو نستخدم الماء لإزالتها.