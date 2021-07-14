في 10 دقائق بطريقة المصانع بالظبط عمل الحلاوة الطحينية البيتي بطريقة مضمونة 100%

يرد الي محركات البحث وجميع وسائل التواصل الإجتماعي طريقة عملا الحلاوة الطحينية في المنزل توفيرا المال، وللحفاظ علي الصحة ومنع انتشار الامراض، وخاصة في وجود اطفال في المنزل تحرص جميع الأمهات علي تعقيم وتطهير المنزل بشكل مستمر، وتسعي الي تطوير نفسها في المطبخ من خلال اتقان صنع بعض الأكلات التي لايتم الإستغناء عنها.

الحلاوة الطحينية لها العديد من العشاق والمحبين، فهي من أفضل المأكولات التي يتناولها الصغير والكبير ولها الكثير من الانواع والاشكال، كما أنها تمتلك قيمة غذائية عالية تساعد الجسم وتمده بالحيوية والحركة بسبب مكوناتها الاساسية وهي السمسم والسكر، لذلك يفضل الكثير من الأمهات تصنيعها من خلال المنزل، وهذا ما نوفره لكم هنا.

المكونات:

كوب كبير من السمسم.

كوب من السكر.

اربع معالق من الدقيق.

كوب من زيت عباد الشمس.

علبة بلاستيك.

تعتبر الحلاوة الطحينية من أكثر أنواع الحلويات الشهيرة وتصنف على أنها من الحلويات الشعبية، ويمكن تناولها بجانب الأطعمة الأخرى على مائدة الطعام ويمكن تناولها أيضاً بمفردها، ولا ننسى أيضاً الفوائد الكثيرة التي تعطيها الحلاوة الطحينية للجسم أهمها الطاقة، ولهذا ترغب كثير من الأمهات في عمل هذه الطحينة في المنزل بطريقة سهلة وآمنة.

نضع مقلاة علي النار ونقوم بتنقية كوب السمسم من جميع الشوائب الموجودة فيه.

ثم بعد ذلك نضع السمسم في المقلاة علي نار هادئة لمدة دقيقة مع الإستمرار في التقليب حتي يتم تحميص السمسم بسهولة.

تحميص السمسم يعطي للسمسم مذاقا خاصا لذلك لابد من تحميص السمسم قبل استخدام في اي اكلة من الأكلات.

نضع كوب السمسم في الكبة لكي يتم طحنه حتي يصبح ناعما تماما.

في الخلاط نضيف كوب من زيت عباد الشمس وكوب كبير من السمسم المطحون الناعم، وكوب من السكر الناعم، واربع معالق كبيرة من الدقيق.

نقوم بتشغيل الخلاط علي هذه المكونات لمدة نصف دقيقة ونترك الخلاط يستريح لمدة عشر ثواني ثم نعود ونقوم بتشغيل الخلاط مرة اخري حتي تتم عملية خلط مكونات الحلاوة الطيحينة جيدا مع بعضها البعض.

نفصل الخلاط من التيار الكهربائي ونضع الحلاوة الطحينية في علبة بلاستيك نظيفة وجافة.

نحصر غطا العلبة ونغلق العلبة بإحكام.

نضع علبة الحلاوة في الثلاجة لمدة يوم كامل لكي تتماسك جميع المكونات الطبيعية من زيت وسمسم ودقيق وسكر مع بعضها البعض لتعطينا مذاقا خاصة للحلاوة.

بعد مرور اليوم نقوم بإخراج علبة الحلاوة من الثلاجة ونقوم باستخدام الحلاوة في الأكل او وضعها في الشاي.

مدة صلاحية الحلاوة المصنوعة في المنزل اسبوع لذلك ينصح بعمل كمية قليلة حتي لا تفسد وبعد نفاد الكمية نقوم بعمل كمية اخري.

تحتوي الحلاوة علي السمسم وهو من اهم المواد الطبيعة التي تسهم في غذاء الشعر والبشرة ولكنه يعمل علي زيادة الوزن.

الحلاوة تعمل علي زيادة اللبن أثناء فترة الرضاعة.

تعد الحلاوة الطحينة من الاكلات التي تمتلك قيمة غذائية عالية تمد الجسم بكل ما يحتاجه من فيتامينات تساعد على تقوية العضلات وتنشيط العقل والذاكرة، ولذلك يفضلن بعض الأمهات عملها من المنزل بطريقة أمنه غير مضاف إليها مواد حافظة، ولهذا سنضع لكي اقضل واسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية بأبسط الطرق المكونات.