كل اللي محتاجة تعرفيه عن تكنيك صابون الحواجب Soap Brows

هل سمعتي قبل كده عن صابون الحواجب Soap Brows؟ صابون الحواجب يعتبر من احدث تريندات المكياج اللي ظهرت مؤخرا لتثبيت وترتيب الحواجب ، تعالوا نعرف مع بعض من خلال السطور الجايه بالتفصيل ايه هو صابون الحواجب Soap Brows ، وازاي تستخدميه.

ايه هو صابون الحواجب Soap Brows:

صابون الحواجب هي تقنية مكياج جديدة بتساعد على تثبيت وترتيب الحواجب ، والفكرة انك بتستخدمي الصابون كبديل لجل الحواجب ، والنتيجة بتكون حواجب ثابتة ومترتبة وفي نفس الوقت شكلها طبيعي.

لو حواجبك سميكة ومش مترتبة التكنيك ده هيكون مناسب جدا ليكي ، واحنا بننصح بيه بشكل خاص للبنات اللي حواجبها سميكة او كثيفة ، لان هو تكنيك مستقل بذاته ممكن تستخدميه من غير ما تستخدمي اي منتج لرسم الحواجب زي القلم او بودر الحواجب.

ازاي تستخدمي الصابون للحواجب؟

– هاتي صابونة عادية من اللي بتستخدميها للبشرة عادي, فرشة حواجب او ممكن تستخدمي فرشة ماسكارا قديمة عندك تكون مغسولة ونضيفة, وسبراي تثبيت المكياج ، وده كل اللي انتي محتاجاه.

– لو حواجبك كثيفة اوي ممكن تكوني محتاجة تقصيها شوية قبل استخدام الصابون عشان تهذبي شكلها.

– اول حاجة رطبي فرشة الحواجب بسبراي تثبيت المكياج او ترشي رشتين على الصابونة نفسها ، ده هيساعد على تثبيت الحواجب والحفاظ على شكلها زي ما هي طول اليوم ، او ممكن ترشي الفرشة او الصابونة نفسها بماية عادية وسيبيها ثواني لحد ما يتكون شكل جل على سطحها.

– مرري الفرشة على الصابونة ، وخدي عليها كمية بسيطة ، والافضل انك تبدأي بكمية صغيرة وبعدين تزودي بالتدريج لو احتاجتي.

– سرحي حواجبك بالفرشة من جوه لبره لفوق ، ده هيساعدك على تحديد شكل الحواجب.

– بمجرد ما تحسي انك وصلتي للشكل المثالي اللي انتي عايزاه ، اضغطي على شعيرات الحاجب بالفرشة او بصوابعك لتثبيتها في مكانها ، وبعدها املي فراغات الحواجب بالقلم او بودر الحواجب.

حطي في اعتبارك انك هتستخدمي فرشة رطبة ، عشان كده خلي بالك من كمية الصابون اللي هتاخديها بالفرشة لانها ممكن تسيب لون ابيض على حواجبك ، وتقدري تحلي المشكلة دي بسهولة انك تستخدمي صابون شفاف ، ممكن تستخدمي صابونة جليسرين لانها بتكون شفافة.

وخليكي حذرة مع الكمية زي ما قولنا ، لان لو المنتج تقيل هيسبب عمل رغوة للصابون والتكنيك هيبوظ منك.

ايه المكونات اللي المفروض تدوري عليها في الصابونة؟

مش كل انواع الصابون زي بعض ، عشان كده بننصحك باستخدام صابون الجسم.

استخدمي صابونة الجلسرين بدل صابون الجسم العادي ، لان الجلسرين بيتكون من دهون مشتقة من الزيوت النباتية ، وبالتالي هتكون اكتر امان للبشرة الحساسة بشكل خاص.

كمان الصابون اللي بيحتوي على مستوي منخفض من الاس الهيدروجيني ، هيكون مناسب لانه مش هيسبب تهيج او تحسس الجلد ، خصوصا للبشرة الحساسة.

ولان التكنيك ده انتشر جدا في الفترة الاخيرة ، بقى موجود منتج صابون الحواجب جاهز في محلات المكياج في علب صغيرة معدن معمول مخصوص لاستخدامه للحواجب.

هل استخدام الصابون آمن؟

لو قلقانة من استخدامه وبشرتك حساسة اوي ، بننصحك تعملي اختبار حساسية ، واتأكدي ان الصابون وسبراي تثبيت المكياج اللي هتستخدميهم مناسبين لبشرتك ، وحطي في اعتبارك ان كل شخص بشرته مختلفة ، وبالتالي بتتفاعل بشكل مختلف مع منتج ، عشان كده افضل حل هو اختبار الحساسية قبل الاستخدام.

استخدمي كمية بسيطة من الصابون على زاوية صغيرة من الوجه ، والافضل يكون في اي مكان على خط الفك ، لو بشرتك متفاعلتش بشكل سلبي في خلال 24 ساعة ، في الحالة دي تقدري تعتبري الطريقة دي آمنه ليكي.

لو بشرتك اتفاعلت بشكل سلبي وظهر طفح جلدي او لو بتعاني من حب الشباب وحسيتي انه هيزود المشكلة ، ادي بشرتك فرصة ترتاح وعالجيها الاول وبعدين جربي منتج مختلف.

هل التكنيك ده مقاوم للماية؟

الحقيقة ان تكنيك صابون الحواجب مش مقاوم للماية ، يعني مش ضد للعرق او الماية.

الفرق بين صابون الحواجب وجل الحواجب:

معظم انواع جل الحواجب بيكون اساسها من الماية ، وبالتالي مش بتدوم مع العرق المفرط او التعرض للماية ، وعلى الرغم من صابون الحواجب مش مضاد للماية الا انه يعتبر اكتر ثبات ومقاومة للماية والعرق بسبب قوام الصابون السميك ، وده بيأدي لتثبيت الحواجب بشكل فعال اكتر.

زي ما قولنا ان طريقة الصابون ممكن متكونش مقاومة للعوامل الجوية بشكل كافي ، ولكنها فعالة في معظم الايام وجيدة بما فيه الكفاية.

ممكن تعتمدي على منتج صابون الحواجب الجاهز الموجود في السوق لانه ممكن يحتوي على مكونات مناسبة للبشرة اكتر مع تركيبة مقاومة للماية ، ولكن لو هتستخدمي طريقة الصابون العادي ، الافضل تستخدمي صابونة الجلسرين الشفافة.

بشكل عام طريقة صابون الحواجب سريعة وعملية ومش مكلفة ، ممكن تحتاجي تجربيها اكتر من مره لحد ما تظبطي شكل الحواجب كويس مع الصابون ، لكن نتايجها تستحق التجربة ، وخصوصا لو حواجبك سميكة وكثيفة طبيعي متتفكريش ولا تترددي لحظة في استخدام التكنيك ده.

مين جربت تكنيك صابون الحواجب او متحمسة تجربه بعد موضوعنا؟ شاركونا في التعليقات.

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