معجزة ملعقة كريم نيفيا ضعيها نصف ساعة على شعرك الخشن والمجعد وسيجعله كالحرير

تسعى العديد من الفتيات التي تعاني من تجاعيد الشعر، وخشونته، إلى طريقة سهلة وآمنة لتنعيم الشعر، وقد يلجأ الكثير من النساء لاستخدام الكريمات الجاهزة الكيماوية التي تؤدي إلى هلاك الشعر والتعرض للتقصف، والتساقط، بمجرد انتهاء مفعوله وهناك الحل الأمثل لتنعيم الشعر الخشن بشكل فعال ومجرب، وهو استخدام كريم نيفيا، فهو ينعم ويساعد على ترطيب الشعر ومنع تقصفه نهائيًا.

فوائد كريم نيفيا للشعر

كريم نيفيا له العديد من الفوائد للشعر وهي كالتالي:

يساعد في التخلص من التجاعيد، وسهل في تصفيفة بشكل أسرع

يحتوي على الكثير من العناصر التي يحتاجها الشعر والتي تؤدي إلى تقوية حزورة الشعر ومنع تكسير اطرافه، وتقصفه.

يساعد في ترطيب الشعر بشكل ممتاز، ويعطي الشعر مظهر جذاب وجميل، ولامع

يحتوي على فيتامين B والمعادن التي يحتاجها الشعر لزيادة نموه، وكثافته

طريقة استخدام كريم نيفيا لتنعيم الشعر

يمكن استخدام كريم نيفيا لتنعيم الشعر بشكل فعال، ولذلك فهو بديل الكيراتين الطبيعي، الذي يمكنك استخدامه لفرد، وتنعيم وعلاج مشاكل الشعر بكل سهولة من خلال تطبيق الوصفة التالية:

المكونات

ثلاث ملاعق من طريق نيفيا الازرق

ملعقة واحدة من الزبدة

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الطبيعي

طريقة تحضير الخليط

في البداية قومي بعمل حمام بخار مائي الكريم، ويمكنك أيضًا استخدام الميكروويف عن أى درجة حرارة بسيطة جدًا حتى يتم تسيح الكريم

أضيفي إليه الزبدة و الزيت وقومي بالتقليب المستمر حتى يتجانس كل المكونات بشكل كامل

قومي بترك الخليط يبرد تمامًا، ثم قومي بوضعة في الثلاجة حتى يتماسك قليلًا

قبل تطبيق على الشعر لابد من تنظيف الشعر جيدًا، وغسل فروة الرأس جيدًا

بعد ذلك قومي بتقسيم الشعر الى اربع اجزاء

ثم قومي بفرد بخليط في كل جزء من الجذور وحتى الأطراف

قومي بارتداء غطاء للرأس بلاستيكي

أتركي خلطة الكريم على الشعر لمدة ساعة

بعد انتهاء الفترة اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر، وشامبو طبيعي، وبلسم

سوف تندهشي نتيجة رائعة وشعر ناعم كالحرير، نظيف ومفرود بشكل جميل وجذاب، ولكن يفضل تكرار الوصفة كل اسبوع بشكل مستمر حتى تحققي أفضل نتيجة للشعر.