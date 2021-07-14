بملعقة واحدة اصبغي شعرك باللون البني في المنزل واحصلي على لون جذاب واخفي الشيب نهائيا

ترغب بعض النساء في صبغ شعرهن باللون البني ودرجاته المتنوعة، فتقوم بشراء منتجات تلوين الشعر مثل الصبغات ذات الماركات المتعددة، ولكن هذه الصبغات تحتوي على مواد ضارة كيمائية تسبب تلف الشعر، ينتج عنها أضرار أخرى كثيرة، وتوجد بعض الوصفات الطبيعية الآمنة لتلوين الشعر باللون البني جميعها طبيعية و آمنة لا تسبب أي ضرر للشعر.

مكونات صبغ الشعر باللون البني في المنزل

اللون البني من أجمل ألوان الشعر وخصوصًا لأصحاب البشرة البيضاء، ويتوافر درجات كثيرة من اللون البني منها البني الداكن والبني الفاتح والكستنائي وغيرها، واليوم سوف نذكر لكِ سيدتي وصفات طبيعية آمنة لصبغ الشعر باللون البني.

قناع القهوة وزيت الزيتون

من أجمل القناعات الطبيعية التي تصبغ الشعر باللون البني، بدرجاته اللامعة.

مكونات القناع

ربع كوب من القهوة البودرة.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

5 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

وعاء صغير لمزج المكونات.

فرشاة لتوزيع القناع.

طريقة تحضير القناع

في وعاء صغير يتم مزج القهوة مع زيت الزيتون، بالإضافة إلى ذلك زيت الخروع وتقليبهم جيدًا حتى تتجانس المكونات.

يتم تقسيم الشعر إلى 4 أجزاء متساوية، ثم يتم فرد القناع على الشعر بواسطة فرشاة فرد الصبغة.

بعدها يتم تغطية الشعر بقبعة استحمام أو كيس بلاستيك، لمدة 4 ساعات.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي.

يتم تجفيف الشعر جيدًا بواسطة فوطة مصنوعة من القطن.

بعدها يتم تصفيف الشعر بواسطة فرشاة خشبية بالشكل المعتاد.

يتم تكرار هذا القناع 4 مرات في الأسبوع ولمدة 60 يوم سوف يصبح الشعر بني اللون.

التأكد من صلاحية المواد المستخدمة في الصبغات مثل الزيوت وغيرها.

لابد من تغطية الشعر بكيس بلاستيك للفترة المحددة.

لابد من تطبيق القناع الذي تم اختياره بالكميات والطرق والفترة المحددة في الوصفة.

يجب غسل الشعر بالشامبو الطبي فقط، وليس بالشامبو العادي أو الصابون وذلك لأنها تحتوي على السلفات التي تقوم بإزالة الصبغة من على الشعر.

تجنب استخدام مجفف الشعر، ماكينات فرد كوي الشعر لمدة 15 يوم على الأقل.

ترطيب الشعر بالفازلين الطبي بعد غسل الشعر من الصبغة الطبيعية.

نصائح هامة لضمان نجاح الماسكات الطبيعية لصبغ الشعر