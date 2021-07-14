بمقادير دايبة دوب طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر بطعم هش ولذيذ زي اللى بنشتريه من بره

المعمول بالتمر على الطريقة السعودية من أشهر وصفات الحلويات الشرقية المشهورة في البلاد العربية، يتم خبز المعمول السعودي في الأعياد والمناسبات الدينية، فهو من أشهى أصناف الحلويات اللذيذة وذات المنظر الجذاب، يمكن تناول معمول التمر على الطريقة السعودية مع كوب من الحليب الساخن أو مع كوب من الشاي اللذيذ أو مع كوب من الشاي بالحليب.

طريقة عمل المعمول السعودي

مكونات معمول التمر بطريقة السعودية

يتكون معمول التمر الخاص بالمملكة العربية السعودية من مكونات بسيطة جدًا وجميعها موجودة في البيت، وذات أسعار في متناول أيدي الجميع. المكونات

أولًا مكونات العجينة

4 أكواب من دقيق المعجنات المنخول.

1 كوب من السمنة الغير مهدرجه.

ربع كوب من الزبدة غير مالحة.

2 بيضة متوسطة الحجم.

1 كوب من السكر البودر.

ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة الحجم من الفانيلا السائلة أو باكو من الفانيلا العادية.

رشة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ثانياً مكونات الحشوة

2 كوب من التمر منزوع البذر(العجوة).

ملعقة صغيرة الحجم من القرفة الناعمة.

3 ملاعق كبيرة الحجم من السمسم الأبيض.

ثالثًا مكونات التزين

يمكنكِ استخدام أحد مكونات التزيين الآتية حسب رغبتك:

سكر بودرة.

قرفة ناعمة مع حبيبات السكر.

في العجان الكهربائي يتم وضع المكونات الجافة وهي الدقيق والسكر والبيكنج بودر بالإضافة إلى رشة الملح.

بعدها يتم تشغيل العجان على سرعة هادئة حتى تمتزج المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

بعد ذلك يتم وضع السكر البودر والسمنة والزبدة على المكونات الجافة بعد مزجها، وتشغيل العجان مرة أخري حتى الحصول على خليط رملي.

بعدها يتم إضافة البيض والفانيلا إلى الخليط.

يتم إخراج العجينة من العجان وعجنها جيدًا باليد، وتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

في غضون ذلك يتم وضع الزبدة على النار ووضع التمر بها وتسيحها جيدًا.

يتم تقطيع العجين إلى كرات صغيرة، وضع جزء من العجوة بها.

يتم تكرار الخطوة السابقة حتى تنتهي كمية العجين.

بعدها يتم خبزها في فرن ساخن حتى تمام النضج.

يتم رشها بالسكر البودر وتقديمها.

طريقة تحضير وإعداد معمول التمر بالطريقة السعودية