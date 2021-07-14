اسرار تنظيف الكرشه حتى لو كانت فحمه أسهل واسرع طريقة هتخليها بيضة زى القشطة

اسرار تنظيف الكرشه حتى لو كانت فحمه، الكرشة من الأكلات الجماعية التي يتم تناولها في عيد الأضحى المبارك وهي تكون عبارة عن أحشاء الأضحية الداخلية، ويوجد العديد من الطرق لتنظيف وإعداد الكرشة بكل سهولة وذلك بدون أي مجهود أو أخذ وقت طويل، الكرشة يمكن تناولها مع الأرز الأبيض أو الأرز المعمر أو مع الخبز الأسمر والبصل الأخضر والسلطة أو يمكن تناولها بمفردها.

تتعدد طرق تنظيف الكرشة وجميعها سهلة وتم تجربتها وهي طرق ناجحة جدًا ولا تسبب وجود أي طعم غريب في الكرشة بعد تسويتها، ومن هذه الطرق ما يلي:

تنظيف الكرشة بسهولة بالخل الأبيض والملح الخشن

بالخل الأبيض والملح الخشن في البداية يتم شراء الكرشة من الجزار أو كرشة أضحية العيد.

بعدها يتم وضع إناء على النار وبه ماء وخل ابيض وملح وتركه حتى الغليان.

بعد الغليان يتم وضع الكرشة بداخله وتركها تغلي مدة 10 دقائق.

بعدها يتم إخراجها وجرد الجزء الأسود الموجود عليها بالسكين.

بعدها يتم تقطيعها ونقعها في ماء وملح وليمون ودقيق.

بعد أن تعرفنا على كيفية تنظيف الكرشة بسهولة، هيا بنا نتعرف على كيفية إعداد الكرشة.

كيلو من الكرشة.

5 فص ثوم.

عصير طماطم.

2 بصلة كبيرة الحجم.

2 لتر من الماء.

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.