كنز واسرار كريم النشا والخيار الرهيب لشد وتبييض البشرة والجسم من أول مرة

تبحث الفتيات دائماً عن أفضل المكونات التي تساعدهم في العناية بالبشرة وتحافظ على نضارتها وحيويتها وشابها، وأول ما تفضله هو الذهاب لمتاجر بيع منتجات العناية بالبشرة والتخلص من المشاكل فنها ما يتم استخدامه لتفتيح البشرة ومنه ما يواجه آثار الحبوب والرؤوس السوداء ومنه ما يساعد على زيادة ترطيب البشرة ومرونة الجلد، ولكن هذا مكلف للغاية كما أنه يجعلك تحتاجين لشرائها مرراً وتكرراً، ولكن يوجد العديد من المكونات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة وزيادة ترطيب ونعومة الجلد، ومن بينهم كريم الخيار والنشا الذي يكمن بداخله العديد من الفوائد الجمة لصحة ونضارة البشرة، كما أنه يكافح علامات التقدم بالعمر ويقضي على التجاعيد ويزيد من مرونة الجلد، تعالي معي لتتعرفي على كيفية القيام به في المنزل بمكونات بسيطة موجودة في منزلك.

يساعد هذا القناع على زيادة نضارة وحيوية البشرة من خلال القيام بالآتي:

ثمرة من الخيار.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من النشا.

في إناء عميق نقوم بغسل وتقشير ثمرة الخيار ومن ثم يتم بشرها في الإناء ويضاف للبشر جل الصبار.

تقلب المكونات معاً حتى تتجانس ونضيف النشا تدريجياً مع التقليب المستمر حتى أن نحصل على قوام كريمي.

يتم تطبيق الخليط برفق على الوجه والرقبة ويترك عليها لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

من ثم يتم شطف البشرة بالماء الفاتر بشكل جيد ويتم ترطيبها بالكريم المناسب لها.

أهم فوائد الخيار والنشا

يكمن المكونين بداخلهم العديد من الفوائد العظيمة لصحة البشرة منها الآتي: