طريقة تحضير بيتزا سهلة في 5 دقائق من المنزل خطوة بخطوة

إنتشار البيتزا في جميع الأماكن يجعلها متاحة في جميع الأوقات حتى أن الشخص لا يشعر بالإشتياق لتناول البيتزا حيث تتوفر في جميع المطاعم والمحلات الصغيرة ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها تبدو شهية ولذيذة في جميع الأوقات بكافة أنواعها وأصنافها ويُقبل عليها الأشخاص من جميع الأعمار حتى أن الأطفال يعشقون البيتزا ولا يعتبر وجودها مؤقت في المطاعم فهي من اشهر الوجبات السريعة عالمياً لذلك لا يمكن أن تندثر مثل معظم الوجبات التي تنتشر في وقت معين ثم تصبح مجهولة وغير متوفرة، ويعتبر الحل الأمثل لتحضير البيتزا ليس تناولها من المطاعم كما يعتقد البعض بل تحضيرها في المنزل بمكونات منزلية والإشراف الذاتي عليها لضمان جودة الإعداد واليوم نقدم أسهل الوصفات المنزلية لتحضير البيتزا في خمس دقائق بشكل سريع لمحبي الوجبات السريعة وتوفير الوقت ويمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البيتزا في خمس دقائق طريقة تحضير البيتزا في خمس دقائق المكونات: ماء دافئ للعجن مقدار كأس أو كأسين.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

رشة ملح.

كأس جبن موزاريلا.

كمية مناسبة من الزيتون المخلي وتقطيعه إلي قطع صغيرة.

فنجان من صلصة البيتزا. طريقة التحضير: أولاً تجهيز الخميرة عن طريق تذويب الخميرة مع نصف كأس ماء دافئ ونقلبهم ونتركها حتى تتفاعل في درجة حرارة الغرفة لمدة عشر دقائق. ننتقل إلي العجينة الأساسية للبيتزا نقوم بنخل الدقيق أولاً ووضعه في طبق كبير للعجن ثم سكب زيت الزيتون بالإضافة إلي باقي المكونات من الملح والعسل ودمجهم معاً عن طريق الملعقة الخشبية ونستمر حتى نحصل في النهاية على عجينة لينة وناعمة. الإنتقال إلي تجهيز العجينة وتحويلها إلي كورة دائرية باليدين مع رشة من الدقيق حتى لا تلتصق ونتركها حوالي خمس دقائق حتى تتفاعل مع الخميرة. بعد إنتهاء الخمس دقائق نقوم برش كمية من الدقيق على سطح الرخامة أو صينية مسطحة ثم نفرد العجينة ودهن العجينة بصلصة البيتزا من جميع الأطراف ونثر الزيتون على البيتزا وكذلك باقي مكونات التزيين من الجبن على سطح البيتزا. إدخال البيتزا إلي الفرن بحيث يسبق تسخينه لمدة عشر دقائق على الأقل قبل إدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعه وبعد ذلك يتم خروجها من الفرن وتقديمها للتناول بمذاق شهي. طريقة التحضير: الوسوم

إنتشار البيتزا في جميع الأماكن يجعلها متاحة في جميع الأوقات حتى أن الشخص لا يشعر بالإشتياق لتناول البيتزا حيث تتوفر في جميع المطاعم والمحلات الصغيرة ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها تبدو شهية ولذيذة في جميع الأوقات بكافة أنواعها وأصنافها ويُقبل عليها الأشخاص من جميع الأعمار حتى أن الأطفال يعشقون البيتزا ولا يعتبر وجودها مؤقت في المطاعم فهي من اشهر الوجبات السريعة عالمياً لذلك لا يمكن أن تندثر مثل معظم الوجبات التي تنتشر في وقت معين ثم تصبح مجهولة وغير متوفرة، ويعتبر الحل الأمثل لتحضير البيتزا ليس تناولها من المطاعم كما يعتقد البعض بل تحضيرها في المنزل بمكونات منزلية والإشراف الذاتي عليها لضمان جودة الإعداد واليوم نقدم أسهل الوصفات المنزلية لتحضير البيتزا في خمس دقائق بشكل سريع لمحبي الوجبات السريعة وتوفير الوقت ويمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البيتزا في خمس دقائق طريقة تحضير البيتزا في خمس دقائق المكونات: ماء دافئ للعجن مقدار كأس أو كأسين.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

رشة ملح.

كأس جبن موزاريلا.

كمية مناسبة من الزيتون المخلي وتقطيعه إلي قطع صغيرة.

فنجان من صلصة البيتزا. طريقة التحضير: أولاً تجهيز الخميرة عن طريق تذويب الخميرة مع نصف كأس ماء دافئ ونقلبهم ونتركها حتى تتفاعل في درجة حرارة الغرفة لمدة عشر دقائق. ننتقل إلي العجينة الأساسية للبيتزا نقوم بنخل الدقيق أولاً ووضعه في طبق كبير للعجن ثم سكب زيت الزيتون بالإضافة إلي باقي المكونات من الملح والعسل ودمجهم معاً عن طريق الملعقة الخشبية ونستمر حتى نحصل في النهاية على عجينة لينة وناعمة. الإنتقال إلي تجهيز العجينة وتحويلها إلي كورة دائرية باليدين مع رشة من الدقيق حتى لا تلتصق ونتركها حوالي خمس دقائق حتى تتفاعل مع الخميرة. بعد إنتهاء الخمس دقائق نقوم برش كمية من الدقيق على سطح الرخامة أو صينية مسطحة ثم نفرد العجينة ودهن العجينة بصلصة البيتزا من جميع الأطراف ونثر الزيتون على البيتزا وكذلك باقي مكونات التزيين من الجبن على سطح البيتزا. إدخال البيتزا إلي الفرن بحيث يسبق تسخينه لمدة عشر دقائق على الأقل قبل إدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعه وبعد ذلك يتم خروجها من الفرن وتقديمها للتناول بمذاق شهي. طريقة التحضير:

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