طريقة تحضير ألذ وأسرع كيكة شوكولاتة غنية بكريمة الزبدة يعشقها الكبار والصغار، نقدم اليوم لكل سيدة منزل طريقة سهلة وسريعة لتجهيز كيكة شوكولاتة لذيذة للغاية يستغرق تحضيرها بضع دقائق فقط، ثم يمكنك تركها لتجمد مع كريمة الشوكولاتة المفضلة لديك، ومن ثم الاستمتاع بطعم الكيك الرائع الغني مثل أشهى الحلويات الغربية في المحلات الشهيرة. مكونات خليط الكيك ستكون متوفرة لديك بالتأكيد فهي لا يخلو منها أي مطبخ، لذا فسوف يكون باستطاعتك تحضيرها في أي وقت تشائين.

طريقة تحضير ألذ وأسرع كيكة شوكولاتة

قومي بإحضار وتجهيز المقادير التالية:

كوب من الحليب ومثله من السكر الأبيض.

نصف كوب من زيت نباتي ومثله من مسحوق الكاكاو غير المحلى.

كوب دقيق وكوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ومثلها من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة ملح وملعقتين صغيرتين من خلاصة الفانيليا.

عدد 2 حبة بيض.

يتم تسخين الفرن مسبقًا إلى 175 درجة مئوية ودهن صينيتين دائريتين مقاس 9 بوصات. وفي وعاء كبير اخلطي السكر، الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر، صودا الخبز والملح. ثم قومي بإضافة البيض والحليب والزيت والفانيليا واخلطيهم بواسطة الخلاط الكهربائي لمدة دقيقتين على سرعة متوسطة للخلاط. أضيفي الماء المغلي أخيرًا بشكل تدريجي حتى تحصلين على خليط أكثر انسيابية. يترك الخليط لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 35 دقيقة في الفرن المسخن مسبقًا، بعد ذلك تُسحب من الفرن وتترك لمدة 10 دقائق حتى تبرد، ثم تحفظ في الثلاجة حتى يتم تماسك الخليط لتحصلين في النهاية على كيكة شوكولاتة شهية.

كيكة الشوكولاتة الغنية بكريمة الزبدة

لتزيين الكيكة بشكل جميل وبمكونات تزيد من الطعم اللذيذ لكيكة الشوكولاتة، قومي بتحضير كريمة الزبدة حتى تصبح الكيكة خفيفة وهشه، يمكنك تحضير كريمة زبدة الشوكولاتة بسهولة وسرعة عن طريق إضافة الكاكاو وسكر الحلويات بالتناوب مع الحليب والفانيليا. بعد ذلك نأتي للخطوة الأخيرة وهي تقسيم طبقات الكيك بعد تبريدها في الثلاجة بشكل أفقي، ومن ثم تغطية الجزء العلوي من كل طبقة كيك بواسطة الكريمة، بعدها يمكنك تبريدها قليلاً مرة أخرى في الثلاجة ثم تصبح جاهزة للأكل واستمتعي بالطعم الرائع.