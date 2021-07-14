طريقه عمل الرقاق الناشف وطريقة تحضير الرقاق الطري

طريقه عمل الرقاق الناشف تعد من الطرق السهلة التي تقدم لنا الطبق الشهي وللذيذ حيث إن الرقاق دائمًا يكون له علاقة بعيد الأضحى وغالبًا تقوم السيدات في مصر بإعداد الرقاق الناشف أو الطري أو الحادق أو الحلو كوجبة أساسية في عيد الأضحى، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعداده. طريقه عمل الرقاق الناشف مكونات عجينة الرقاق الناشف دقيق بمقدار 5 أكواب.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

ماء دافئ بمقدار كوب وربع. طريقة تحضير الرقاق الناشف نحضر إناء مناسب الحجم ونضع به الدقيق والملح ثم نضيف إليهم الماء بالشكل التدريجي.

نبدأ في عجن الخليط حتى نحصل على العجينة المتماسكة.

العجينة يتم تقسيمها إلى كريات صغيرة نقوم برش كرات العجين بالدقيق ونتركها فترة قليلة حتى ترتاح.

كرات العجين يتم فردها إلى الدوائر الرقيقة من خلال استخدام النشابة.

نحضر مقلاة غير قابلة إلى الالتصاق ويتم تسخينها ثم نبدأ في تسوية الرقاق من الجانبين.

الرقاق الناشف نتركه حتى يبرد ثم نبدأ في تخزينه. طريقة تحضير الرقاق الطري مكونات الرقاق الطري دقيق منخول بمقدار 2 كوب.

كمية قليلة من الملح.

ثلاثة أرباع كوب من الماء. طريقة تحضير الرقاق الطري نحضر إناء ونضع به كل من الماء والملح والدقيق مع العجن المستمر.

نستمر في عجن الخليط حتى نحصل على العجينة المتماسكة.

العجين يتم تقسيمها إلى كرات ذات حجم متوسط.

نتركها فترة قليلة حتى ترتاح.

نفرد كرات العجين على سطح نقوم برشه بكمية قليلة من الدقيق.

ونضع الكرات على طبق مسطح حتى نقوم بالانتهاء من جميع الكمية. صينية رقاق باللحمة المكونات رقاق ناشف بمقدار كيلوجرام.

لحم مفروم بمقدار ربع كيلو.

قليل من الفلفل الأسود والملح والقرفة والزنجبيل.

فلفل أخضر.

بصلة كبيرة يتم بشرها .

شربة . طريقة التحضير نحضر إناء مناسب ونضع به الشربة، ويتم تليين الرقاق ويرص في الصينية المدهونة بالسمن.

نضع عدد من ورق الرقاق في الصينية ثم نضع الخلطة التي تتكون من اللحم المفروم والفلفل والملح والفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة بعد التعصيج.

نضع طبقة أخرى من الرقاق المبلل.

يتم تبادل طبقات الرقاق واللحمة حتى ننتهي من الصينية.

نضع الصنية في الفرن الساخنة لتأخذ اللون الأحمر من الجهتين.

يتم تقديمه وهو ساخن ونزينه بالبقدونس. طريقه عمل الرقاق الناشف مكونات عجينة الرقاق الناشفطريقة تحضير الرقاق الناشفطريقة تحضير الرقاق الطري مكونات الرقاق الطريطريقة تحضير الرقاق الطريصينية رقاق باللحمة المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقه عمل الرقاق الناشف تعد من الطرق السهلة التي تقدم لنا الطبق الشهي وللذيذ حيث إن الرقاق دائمًا يكون له علاقة بعيد الأضحى وغالبًا تقوم السيدات في مصر بإعداد الرقاق الناشف أو الطري أو الحادق أو الحلو كوجبة أساسية في عيد الأضحى، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعداده. طريقه عمل الرقاق الناشف مكونات عجينة الرقاق الناشف دقيق بمقدار 5 أكواب.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

ماء دافئ بمقدار كوب وربع. طريقة تحضير الرقاق الناشف نحضر إناء مناسب الحجم ونضع به الدقيق والملح ثم نضيف إليهم الماء بالشكل التدريجي.

نبدأ في عجن الخليط حتى نحصل على العجينة المتماسكة.

العجينة يتم تقسيمها إلى كريات صغيرة نقوم برش كرات العجين بالدقيق ونتركها فترة قليلة حتى ترتاح.

كرات العجين يتم فردها إلى الدوائر الرقيقة من خلال استخدام النشابة.

نحضر مقلاة غير قابلة إلى الالتصاق ويتم تسخينها ثم نبدأ في تسوية الرقاق من الجانبين.

الرقاق الناشف نتركه حتى يبرد ثم نبدأ في تخزينه. طريقة تحضير الرقاق الطري مكونات الرقاق الطري دقيق منخول بمقدار 2 كوب.

كمية قليلة من الملح.

ثلاثة أرباع كوب من الماء. طريقة تحضير الرقاق الطري نحضر إناء ونضع به كل من الماء والملح والدقيق مع العجن المستمر.

نستمر في عجن الخليط حتى نحصل على العجينة المتماسكة.

العجين يتم تقسيمها إلى كرات ذات حجم متوسط.

نتركها فترة قليلة حتى ترتاح.

نفرد كرات العجين على سطح نقوم برشه بكمية قليلة من الدقيق.

ونضع الكرات على طبق مسطح حتى نقوم بالانتهاء من جميع الكمية. صينية رقاق باللحمة المكونات رقاق ناشف بمقدار كيلوجرام.

لحم مفروم بمقدار ربع كيلو.

قليل من الفلفل الأسود والملح والقرفة والزنجبيل.

فلفل أخضر.

بصلة كبيرة يتم بشرها .

شربة . طريقة التحضير نحضر إناء مناسب ونضع به الشربة، ويتم تليين الرقاق ويرص في الصينية المدهونة بالسمن.

نضع عدد من ورق الرقاق في الصينية ثم نضع الخلطة التي تتكون من اللحم المفروم والفلفل والملح والفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة بعد التعصيج.

نضع طبقة أخرى من الرقاق المبلل.

يتم تبادل طبقات الرقاق واللحمة حتى ننتهي من الصينية.

نضع الصنية في الفرن الساخنة لتأخذ اللون الأحمر من الجهتين.

يتم تقديمه وهو ساخن ونزينه بالبقدونس. طريقه عمل الرقاق الناشف مكونات عجينة الرقاق الناشفطريقة تحضير الرقاق الناشفطريقة تحضير الرقاق الطري مكونات الرقاق الطريطريقة تحضير الرقاق الطريصينية رقاق باللحمة المكوناتطريقة التحضير

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