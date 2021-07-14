وصفات رهيبة لتنظيف وتقشير البشرة الدهنية في 5 دقائق فقط

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تقشير البشرة والعناية بها باستخدام وصفات طبيعية شيء ضروري جدا عند كل سيدة وفتاه، حيث تتكون البشرة من خلايا كثيرة وتسمي الطبقات فعند كل طبقة تفقد البشرة مجموعة من السوائل حتى ينتهي الحال بالطبقة الخارجية للبشرة وتعرف بخلايا الجلد الميت.
لذلك تلجأ الفتيات إلى الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة حيث إن هذه الوصفات مهمة جدا للبشرة خاصة البشرة الدهنية، حيث تساعد في الحفاظ على نظافة ونضارة البشرة الدهنية وجعلها مشرقة دوما.
من مشاكل البشرة الدهنية أن إفراز الدهون يؤدي إلى انسداد مسام البشرة، وهذا يؤدي إلى ظهور مشاكل حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء وأيضا الرؤوس البيضاء المزعجة، لذلك يجب إزالة الدهون الزائدة من البشرة من خلال مقشر طبيعي للبشرة، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل الوصفات الطبيعية لتقشير وتنظيف البشرة الدهنية.وصفات تنظيف وتقشير البشرة الدهنية
كثير من السيدات تعتقد أن التقشير المنتظم للبشرة شيء ضار، لكن دعني أقول لكي أن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث تحتاج البشرة بشكل عام والبشرة الدهنية بشكل خاص إلى طرق لتقشير البشرة للتخلص من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة وكذلك البكتيريا الموجودة على البشرة بسبب الغبار.
الجدير بالذكر بأن الإهمال فى إزالة هذه الأوساخ والبكتيريا يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء والبثور على البشرة، لذلك يفضل عمل تقشير طبيعي للبشرة الدهنية بحد أقصى مرتين في الأسبوع.نصائح ذهبية لتقشير البشرة الدهنية بنجاح
- عند عمل تقشير للبشرة يجب تدليك البشرة لمدة 5 دقائق بأطراف أصابعك بلطف،فإن التدليك بعنف يؤدي إلى تهيج البشرة مما يعرضها للتهيج والالتهاب.
- يجب ترطيب البشرة بعد عمل التقشير للتخلص من جفاف البشرة.
- يجب تنظيف اليدين جيدا قبل عمل تقشير للبشرة.
من أهم فوائد الشوفان أنه يساعد في تنظيف وبتطهير مسام البشرة بشكل عميق، أما الزبادي يساعد في إزالة الزيوت والدهون الزائدة من الجلد، وعند التحدث عن العسل فإن فوائد عظيمة حيث يعمل على ترطيب بشرتك وتغذيتها، وهذا يجعل هذه الوصفة مقشر طبيعي جيد جدا لتنظيف البشرة وإزالة الدهون الزائدة.
طريقة التحضير والاستخدام
- اخلطي مقدار ملعقة متوسطة من مسحوق الشوفان مع ملعقة كبيرة الزبادي وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي في وعاء نظيف حتى تمتزج المكونات جيدا.
- قومي بتوزيع خليط الشوفان على البشرة مع التدليك بلطف لمدة دقيقتين على الأقل، ثم اتركي المقشر على وجهك لمدة ربع ساعة.
- ضعي أصابعك في الماء ثم قومي بفرك المقشر من الوجه بلطف بحركات دائرية، ثم اغسلي وجهك جيدا بالماء البارد.
الوسوم
تقشير البشرة والعناية بها باستخدام وصفات طبيعية شيء ضروري جدا عند كل سيدة وفتاه، حيث تتكون البشرة من خلايا كثيرة وتسمي الطبقات فعند كل طبقة تفقد البشرة مجموعة من السوائل حتى ينتهي الحال بالطبقة الخارجية للبشرة وتعرف بخلايا الجلد الميت.
لذلك تلجأ الفتيات إلى الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة حيث إن هذه الوصفات مهمة جدا للبشرة خاصة البشرة الدهنية، حيث تساعد في الحفاظ على نظافة ونضارة البشرة الدهنية وجعلها مشرقة دوما.
من مشاكل البشرة الدهنية أن إفراز الدهون يؤدي إلى انسداد مسام البشرة، وهذا يؤدي إلى ظهور مشاكل حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء وأيضا الرؤوس البيضاء المزعجة، لذلك يجب إزالة الدهون الزائدة من البشرة من خلال مقشر طبيعي للبشرة، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل الوصفات الطبيعية لتقشير وتنظيف البشرة الدهنية.وصفات تنظيف وتقشير البشرة الدهنية
كثير من السيدات تعتقد أن التقشير المنتظم للبشرة شيء ضار، لكن دعني أقول لكي أن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث تحتاج البشرة بشكل عام والبشرة الدهنية بشكل خاص إلى طرق لتقشير البشرة للتخلص من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة وكذلك البكتيريا الموجودة على البشرة بسبب الغبار.
الجدير بالذكر بأن الإهمال فى إزالة هذه الأوساخ والبكتيريا يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء والبثور على البشرة، لذلك يفضل عمل تقشير طبيعي للبشرة الدهنية بحد أقصى مرتين في الأسبوع.نصائح ذهبية لتقشير البشرة الدهنية بنجاح
- عند عمل تقشير للبشرة يجب تدليك البشرة لمدة 5 دقائق بأطراف أصابعك بلطف،فإن التدليك بعنف يؤدي إلى تهيج البشرة مما يعرضها للتهيج والالتهاب.
- يجب ترطيب البشرة بعد عمل التقشير للتخلص من جفاف البشرة.
- يجب تنظيف اليدين جيدا قبل عمل تقشير للبشرة.
من أهم فوائد الشوفان أنه يساعد في تنظيف وبتطهير مسام البشرة بشكل عميق، أما الزبادي يساعد في إزالة الزيوت والدهون الزائدة من الجلد، وعند التحدث عن العسل فإن فوائد عظيمة حيث يعمل على ترطيب بشرتك وتغذيتها، وهذا يجعل هذه الوصفة مقشر طبيعي جيد جدا لتنظيف البشرة وإزالة الدهون الزائدة.
طريقة التحضير والاستخدام
- اخلطي مقدار ملعقة متوسطة من مسحوق الشوفان مع ملعقة كبيرة الزبادي وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي في وعاء نظيف حتى تمتزج المكونات جيدا.
- قومي بتوزيع خليط الشوفان على البشرة مع التدليك بلطف لمدة دقيقتين على الأقل، ثم اتركي المقشر على وجهك لمدة ربع ساعة.
- ضعي أصابعك في الماء ثم قومي بفرك المقشر من الوجه بلطف بحركات دائرية، ثم اغسلي وجهك جيدا بالماء البارد.
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