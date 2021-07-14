طريقة عمل الفتة بطشة الخل والثوم بطعم المطاعم الكبري

طريقة عمل الفتة أيام قليلة مباركة سوف تحتفل الأمة العربية الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك وبه تحضر أكلات كثيرة شهية من أساسيات هذه الوجبات هي الفتة التي يعشق تناولها الجميع خصاصاً بعد تأدية صلاة العيد البعض ينتظر أن يضحي بالذبيحة وبعد ذلك يقومون أهل المنزل بتحضيرها التي يجتمع الكل على سفره واحدة بتناوله.

طريقة عمل الفتة بالخل والثوم

والفتة عبارة عن أرز، عيش محمص، قطع لحمة سواء كانت ضأن أو يتلو أو جملي أو ماعز حسب رغبه أهل المنزل في تناول نوع اللحمة تحديداً، والصلصلة بالطشة الخل والثوم التي تميز مذاقه، وفي السعوديه والبلاد العربيه يقومون بتقديمها في العائق أي سبوع المولد والأفراح.

طريقة عمل الفتة

المكونات

كيلو أرز مصري.

أثنان كيلو لحم ضأن

عصير طماطم فريش.

ورق لوري.

بصلة مفرومة متوسطة.

خمس فصوص حبهان.

رأس ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرة ثوم مفروم.

زيت نباتي.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

ملح حسب الرغبة.

خبز محمص.

زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكعب مرق لحمة.

ملعقتان زبدة كبيرة

زبدة مزابه.

طريقه تحضير أرز الفتة

نغسل الأرز جيداً ويصفي، نضع حله على النار.

نضع ملعقتان زبدة، نضيف الأرز بالكامل.

نقلب الأرز لمدة دقيقتين، نضع مقدار مناسب من شوربة اللحم.

نضيف الملح ونترك الأرز على نار متوسطة، نخفض النار عندما يتشرب.

نقلب الأرز ونتركه حتى ينضج، ثم يرفع من على النار.

طريقة عمل صلصة الفتة

نضع حله مناسبة، نضيف ملعقة كبيرة زيت، نضيف كمية من رأس الثوم المفرومة.

نشوح الثوم حتى يصبح لونه ذهبي، نضيف عصير الطماطم، الفلفل الأسود، الملح.

نترك الصلصة على النار حتى تنضج.

نغسل اللحمة، نضع حلة على نار متوسطة، نضيف لتر ماء.

نترك الماء قليلاً حتى يسخن، نضيف البصل المفروم، ورق اللوري، الحبهان.

نضع اللحمة عندما تغلى الماء، ننزع الريم البنى من الشوربة، من الوقت للأخر.

نضيف مكعب المرق، الملح عندما ينضج اللحم.

نكسر عدد أرغفة حسب الرغبة.

نضع في وعاء عميق زبدة مزابه وملعقتان كبيرة ثوم، نقلبهم جيداً.

نرص الخبز في صينية، نغمس الفراشاه في السمن والثوم، نلمع الخبز بأكمله.

نضعه تحت الشواية لمدة دقيقة، نخرج الصينية ونجرول الخبز.

ندهن الوجه الأخر بالسمن والثوم.

نتركه لمدة دقيقة أيضا، ويترك ليبرد.

نضع طاسة على النار، نضيف ملعقه زيت وملعقه سمن.

نضيف الثوم والكسبرة الناشفة، نقلبهم حتى يحمر لون الثوم.

نضيف ملعقة كبيرة من الخل، ننترك لمدة دقيقة ثم ترفع من النار.

نحضر أطباق مناسبة للتقديم، نضع كمية مناسبة من الأرز في جميع الأطباق، نضع طبق من الخبز المحمص.

نضع معرفة من شوربه اللحمة، نترك الأطباق قليلاً كي يتسرب الخبز.

نضيف ملعقتان من الصلصلة على الخبز، نضع طبقة أخيرة من الأرز.

نضع الطبقة الأخيرة من الصلصلة، وتزين بالطشة.

نغرف اللحمه في سيرفيس كبير، نضع الشوربه في بطولات مناسبة، تقدم ساخنة.

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