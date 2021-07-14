طريقة عمل حلوى المكرون الفريدة واللذيذة خطوة بخطوة في المنزل

حلوى المكرون ، من أكثر الحلويات التي تمتلك شكل فريد ومميز ومذاق خاص ومكوناتها بسيطة، كما أنها محببة لدي كثير من الناس لما تتميز به من شكل متميز وفريد وألوان رائعة ومبهجة ومتنوعة، كما أنه هناك العديد من الأكلات اللذيذة والفريدة الأخري والمميزة أيضا يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة ورخيصة الثمن وكذلك بطريقة سهلة وبسيطة مثل كيكة الهوهوز اللذيذة والمميزة، وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة، وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن، وغيرها الكثير من الوصفات والاكلات الشهية والمميزة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل حلوى المكرون.

مكونات حلوى المكرون

تتكون حلو المكرون من مكونات بسيطة ومتوفرة في الأسواق وهي كالتالي:

٨٠ جرام من دقيق اللوز.

٨٥ جرام من السكر المطحون.

عدد ٢ بياض بيضة (زلال البيض) بدرجة حرارة الغرفة.

٥٠ جرام من السكر الناعم.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

لون طعام وردي أو أصفر أو أي ألوان مرغوب فيها.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي علي طريقة عمل حلوى المكرون وطريقة تحضيره كالتالي: