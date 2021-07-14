طريقة صبغ الحواجب بطريقة احترافية تدوم أكثر من شهرين مثل الكوافير

التغير في الشكل والمنظر من الأشياء المطلوبة لكل سيدة اقترب العيد ولابد من عمل نيو لوك جديد، فنشرح لكِ أسهل طريقة لصبغة الحواجب في البيت لتحصلي على حواجب طبيعية بلون بني طبيعي، فمن اليوم لا تحتاج إلى عمل ترقيق الحاجبين وتقع تحت شبهات التحريم عليك باتباع الخطوات للحصول على حاجب منور الوجه.

أسهل طريقة لصبغ الحواجب في البيت

عندما تريدي حل سريع لإنقاذ مكياجك يمكن أن تحصلي على قلم تحديد الحواجب باللون البني والذي يغير لون صبغ شعر الحاجبين واستوائها، ويعطيك ثبات طوال اليوم مع عدم التغيير حتى إذا تم التعرض للماء حيث يعطي مظهر أنيق ومرتب للحواجب مع التثبيت ليوم كامل، حيث تقومي بتمشيط الحاجبين باستخدام الفرشاة المخصصة حتى يتساوى اللون، أما إذا كنتي تريدين لون ثابت فعليكي استخدام صبغ الحواجب في البيت.

طريقة صبغ الحواجب

حل صبغة الحواجب باستخدام القلم لم يكن حل دائم ولكن مجرد مؤقت ليوم أو اثنين فيعد حل سريع للمناسبات، ولكن عندما تريد صبغة الحواجب في فترة طويلة عليك اتباع هذه الخطوات لتحصلي على حاجب بني يعطيكي اجمل إطلاله.

2 ملعقة صغيرة من الكاكاو.

عصير ليمونة واحدة.

مياه دافئة مثل دمعة العين.

ملعقة زيت السمسم.

ملعقة صغيرة قهوة النسكافيه

ملعقة حنة.

صبغ الحواجب بالنسكافيه

طريقة الاستخدام:

اخلطي كل المكونات وتوضع على الحاجب مدة ساعة، ثم أزيلي عن وجهك هذه الصبغة، وضعي خطوات مكياجك بوضع الكحل واحمر الخدود واستمتعي بمكياج بسيط يظهر جمال ملامحك دون عمل الماكرو بيلدنج.

طريقة صبغ الحواجب باللون البني

يمكنك صبغ الحواجب باللون البني فى البيت وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل من خلال اتباع الخطوات التالية:

أحضري عبوة من عبوات صبغة الشعر باللون البني، وقومي بتحضيرها بالطريقة المكتوبة على العبوة بدون عمل أي زوائد.

عليكي عمل كمية بسيطة من الصبغة تكفى الحاجبين فقط.

ضعي الصبغة على الحاجبين واتركيهم لمدة 15 دقيقة فقط، إذا كنتي تريدين لون اغمق فاتركيه قليلاً.

ثم يغسل الشعر بالماء الجاري جيداً للتخلص من أي بقايا للصبغة.

خلال دقائق معدودة سوف تستمتعى بلون براق أكثر من رائع.

صبغ الحواجب بالقهوة

المكونات:

ملعقة وحدة من تفل القهوة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من الكاكاو.

طريقة التحضير: