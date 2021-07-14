طريقة عمل كريم لبان الذكر الرهيب لنفخ الخدود وتفتيح الوجه في ثلاث أيام

كريم لبان الذكر ، من الكريمات السحري التي تعطي نتائج رهيبة عند استعمالها، ويحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يحافظ على نضارة البشرة ويجعلها مشدودة وبدون تجاعيد، فهو يتغلغل داخل مسام الوجه فيعمل على أفرز الدهون المتراكمة تحت الجلد، ويمنح البشرة بياض ناصعة ويجعلها جميلة بدون شوائب، ويحمي البشرة من عوامل الطبيعة الضارة التي تسبب العديد من المشاكل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر الرهيب لنفخ الخدود وتفتيح البشرة في ثلاث أيام بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات كريم لبان الذكر

توجد بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم في المنزل وهى كما يلي:-

كوب من ماء الورد. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من لبان الذكر. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر الرهيب بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر كوب ماء الورد ونضع به ملعقة لبان الذكر ونتركه منقوع لمدة يوم كامل. ثم نصفي الخليط جيدًا بواسطة مصفاه سلك، ثم نأخذ ماء الورد المنقوع ونضع عليها النشا والكركم ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات. ثم نضع الوعاء على حمام ماء من البخار ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام مثل الكريم. نرفع الإناء من على الماء الساخن ونتركه حتى يبرد، ثم نحضر علبة صغيرة ونضع الكريم بها ونضيف اليه زيت جوز الهند ونقلب حتى تدخل المكونات مع بعضها. ثم نغلق العلبة ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك، ونقوم باستخدامه يومياً على الوجه حتى نحصل على نتائج فعالة.

طريقة عمل ماسك لبان الذكر لشد البشرة

سوف نتعرف معكم على خطوات عمل الماسك بكل سهولة وهى كما يلي:-