أفضل وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه وملئ الفراغات من الأمام بدون أدوية، حيث تحلم جميع الفتيات بالحصول على شعر ناعم وطويل وكثيف مثل ذيل الحصان، حيث يعد الشعر من علامات الجمال عند النساء مما يزيد البحث على أفضل وصفة لتكثيف الشعر وتطويله، بعبارة أخرى فالوصفات المنزلية التي يمكن تطبيقها في البيت بدون تكلفة تقريبا والحصول على نتيجة ممتازة، لذلك يجب التوقف عن بعض العادات الخاطئة التي يتم استخدامها بشكل يومي دون الملاحظة؛ مثل استخدام السشوار أو مكواة الشعر على المدى الطويل فتؤدي إلى تلف الشعر، كما يعد استخدام المشط البلاستيك ببث موجات كهربائية تتسبب في تساقط الشعر.

تعد خلطة الزيوت لتطويل الشعر من أسرع الوصفات المستخدمة للشعر، يجب التنويه إلى عدم الزيادة أو النقص في المكونات أثناء التحضير والاستعمال للحصول على النتيجة المطلوبة، يمكن تحضير الخلطة عن طريق الخطوات التالية:

إضافة معلقة كبيرة من زيت اللوز وجوز الهند والأرجان والشاي في وعاء صغير. وضع معلقة من زيت الخروع حيث يعد من أفضل الزيوت لتطويل الشعر. تقليب الزيوت جيداً حتى يتم خلط المكونات في قوام واحد متماسك. توزيع الخليط على الشعر بالكامل بالتساوي مع مراعاة تدليك فروة الرأس برفق. تكرار هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوع كامل.

تكثيف الشعر وملئ الفراغات

يمكنك تكثيف الشعر من الأمام بالثوم وملئ الفراغات بدون أدوية والحصول على شعر ناعم وطويل عن طريق الخطوات التالية: