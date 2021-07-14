ما أن نرى أحدهم يبتسم أو يضحك، حتى نجد أنفسنا لا شعورياً نبادر للإبتسام والضحك إن بشكل خفيف أو شديد. ما يؤكد المؤكد وهو أن الضحك معد، والتحلي بابتسامة عريضة تزين الوجه هو أحد أفضل الخصال التي يجب أن نتحلى بها على الإطلاق.

وبعيداً عن المشاعر والعواطف، فإن الثوابت العلمية أكدت وتؤكد دوماً على فوائد الضحك على الصحة العامة، ليس فقط النفسية فحسب وإنما الجسدية أيضاً، ما يشجع على ضرورة الضحك ونبذ المشاعر السلبية والتشاؤم والمتمثلين في العبوس الدائم.

ما دوت الخليج فوائد الضحك على الصحة العامة

تشير معلومات نشرها موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الصحية والطبية، إلى أن للضحك فوائد عدة ومتنوعة الأمر الذي يشجع على ممارسة الضحك أكثر وتجنب الأمور المحزنة التي تؤثر بطريقة سلبية على الصحة والحياة بشكل عام.

ومن فوائد الضحك التي أوردها موقع "ويب طب" ما نتعرف عليه سوياً اليوم:

التقليل من هرمون التوتر: والمعروف أن حالة التوتر التي نعيشها نتيجة بعض الظروف الحياتية والنفسية القاهرة، يمكن أن تتسبب في زيادة إفراز هرمون الكورتيزول وهو هرمون التوتر ما ينعكس سلباً على صحة الإنسان الجسدية والنفسية.

ويلعب الضحك دوراً بارزاً في تقليل إفراز هذا الهرمون وتداعياته على الصحة، وبالتالي ينصح بالضحك في حال الشعور بالقلق والتوتر لمنع هذا الهرمون من الإرتفاع والإضرار بالصحة.

الضحك يمنع الشعور بالألم: ما من شيء يخفف من حدة الألم بل ويثبطه مثل الضحك، خصوصاً الآلام المبرحة الناجمة عن مرض ما أو جراء الاصابة بحادث أو إجراء عملية جراحية. وتؤكد دلائل علمية عدة أن الضحك يقلل من الشعور بالألم، كونه يزيد من مستويات هرمونات السعدة في الجسم، وهي هرمونات فعالة في التخفيف من الشعور بالألم وتعزيز الراحة.

منها هرمون الأندروفين الذي يرتبط بنفس مستقبلات الألم في الدماغغ، ما يساعد على التقليل من الألم الذي نشعر به بصورة كبيرة.

تعزيز صحة الجهاز المناعي: توصلت نتائج العديد من الدراسات، إلى أن الضحك هو واحد من أهم وأنجح الأدوات التي تساعد في تعزيز الجهاز المناعي وتقويته من خلال تحفيز إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض.

وزيادة مستويات الأجسام المضادة في الجسم يعني زيادة قدرة الجسم على محاربة مسببات المرض بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. فإن كنت تبحثين عن وسيلة مفيدة تحصنك ضد الأمراض خاصة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا الجديد في وقتنا الحالي، ما عليك سوى بالضحك!

تنظيم ضغط الدم: للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتخوفهم من تداعياته الخطيرة على صحة القلب، ينصحون بالإكثار من الضحك كما كشفت بعض الدراسات العلمية. وبناء على هذه الدراسات، فإن الضحك يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع لأوقات محدودة.

وبموازة نمط الحياة الصحي وتناول الأدوية الموصوفة من الطبيب المختص، يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم الإعتماد على الضحك لضبط مستويات ضغط الدم بصورة أفضل.

زيادة تدفق الدم في الجسم: ومعروف أن كافة أعضاء الجسم تحتاج إلى الدم لكل تعمل بكفاءة ويسر، وأي عوائق في عملية ضخ الدم للجسم يمكن أن ينجم عنها مضاعفات صحية خطيرة.

وتتطلب عملية الضحك إستخدام الجهاز التنفسي وعملية التنفس، ما يزيد من سرعة تدفق الدم في كافة أنحاء الجسم. وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة للجسم وصحة الشرايين والجهاز الدوراني كذلك الأمر.

ومن الفوائد الصحية الأخرى للضحك والواجب التعرف عليها: