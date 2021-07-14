وصفة منزلية تقضي على الروائح الغير مقبولة وتعطير المنزل لاستقبال عيد سعيد

وصفة منزلية تقضي على الروائح الغير مقبولة في المنزل على الأغلب تقوم ربات البيوت هذه الأيام بتنظيف المنزل لاستقبال عيد الأضحى المبارك علينا. فتختلط روائح الطبخ مع روائح اخرى في المنزل بسبب الرطوبة فتظهر الروائح الكريهة العالقة على الأسطح مثل الجدران، والأثاث ويرجع السبب في ذلك أيضا وجود الحيوانات الأليفة، فتنزعج منها ربه المنزل وتبحث عن وصفة منزلية تقضي بها على هذه الروائح الغير مستحبة فتلجا، الى شراء مستحضرات العطور المنزلية من الأسواق. وبالفعل تبعث رائحة جميلة عند رشاها في المنزل ولكن هذه الرائحة لا تدوم وقت طويل، ولكن من خلال هذا المقال سوف نقدم لكى سيدتي وصفات منزلية بمكونات متوفرة ورخيصة سهلة التحضير تبعث، عليكى وعلى أسرتك رائحة منعشة وجميلة تدوم وقت طويل وتقضى على الروائح الكريهة في المنزل تابعي معنا أهم مكونات الوصفة لكي تقوم بتنفيذها بنجاح.وصفة منزلية تقضي على الروائح الكريهة وتعطير المنزل
مكونات الوصفة الأولي..
- مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من ملطف الملابس.
- تجهيز 1 ملعقة كبيرة من مسحوق بيكربونات الصوديوم.
- كمية من الماء الدافئ.
- زجاجة رشاش فارغة ونظيفة.
طريقة تحضير الوصفة
نحضر البخاخ ونضع فيه بيكربونات الصوديوم ثم نضيف عليها كمية مناسبة من الماء الدافئ.
نقوم برج الزجاجة اكثر من مرة حتى تختلط المكونات مع بعضها جيدا.
هنا تتم إضافة مكون بيكربونات الصوديوم لأنها تقضي على الرائحة الغير مرغوب فيها لتدوم أطول وقت ممكن.
يتم استخدام هذا المكون برشه علي المفروشات والستائر و تلميع الأرضيات بعد مسحها لتبقى رائحة المكون في المنزل معطرة من هنا تم القضاء على الروائح الكريهة لوقت طويل.
القرفة تعد من التوابل ذات الرائحة النفاذة تستخدم كمشروب أو كإضافات في الطعام. ولكن عندما تنتشر رائحه القرفة في المنزل تبعث الانتعاش.
تحضير الوصفة..
- احضري وعاء وضع به كمية من الماء ثم ضعي فيه القليل من مسحوق القرفة وبعض من قشور البرتقال.
- ارفعي الوعاء على نار هادئة حتى يغلي ثم تنتشر رائحة ذكية في كافة أنحاء المنزل
- بعد أن يبرد المعطر قومي وضعه في البخاخة للاستعمال مرة اخرى.
المكونات…
- احضري 1 عود قرفة.
- 1 بشر برتقالة.
- مقدار 3 أعواد قرنفل.
التحضير..
- نحضر وعاء ونضع فيه كمية مناسبة من الماء ثم يرفع على النار.
- ونضيف على الماء أعواد القرفة وقشر البرتقال والقرنفل وتترك المكونات حتى الغليان.
- بعد غليان المكونات تترك على نار هادئة حتى تتصاعد الأبخرة إلي كل أركان المنزل.
- يمكن وضع الخليط في فواحة عطر لكي تدوم الريحة وقت اكثر.
- وبعد أن يبرد الخليط يمكن الاحتفاظ به في زجاجة بخاخ.
الوسوم
وصفة منزلية تقضي على الروائح الغير مقبولة في المنزل على الأغلب تقوم ربات البيوت هذه الأيام بتنظيف المنزل لاستقبال عيد الأضحى المبارك علينا. فتختلط روائح الطبخ مع روائح اخرى في المنزل بسبب الرطوبة فتظهر الروائح الكريهة العالقة على الأسطح مثل الجدران، والأثاث ويرجع السبب في ذلك أيضا وجود الحيوانات الأليفة، فتنزعج منها ربه المنزل وتبحث عن وصفة منزلية تقضي بها على هذه الروائح الغير مستحبة فتلجا، الى شراء مستحضرات العطور المنزلية من الأسواق. وبالفعل تبعث رائحة جميلة عند رشاها في المنزل ولكن هذه الرائحة لا تدوم وقت طويل، ولكن من خلال هذا المقال سوف نقدم لكى سيدتي وصفات منزلية بمكونات متوفرة ورخيصة سهلة التحضير تبعث، عليكى وعلى أسرتك رائحة منعشة وجميلة تدوم وقت طويل وتقضى على الروائح الكريهة في المنزل تابعي معنا أهم مكونات الوصفة لكي تقوم بتنفيذها بنجاح.وصفة منزلية تقضي على الروائح الكريهة وتعطير المنزل
مكونات الوصفة الأولي..
- مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من ملطف الملابس.
- تجهيز 1 ملعقة كبيرة من مسحوق بيكربونات الصوديوم.
- كمية من الماء الدافئ.
- زجاجة رشاش فارغة ونظيفة.
طريقة تحضير الوصفة
نحضر البخاخ ونضع فيه بيكربونات الصوديوم ثم نضيف عليها كمية مناسبة من الماء الدافئ.
نقوم برج الزجاجة اكثر من مرة حتى تختلط المكونات مع بعضها جيدا.
هنا تتم إضافة مكون بيكربونات الصوديوم لأنها تقضي على الرائحة الغير مرغوب فيها لتدوم أطول وقت ممكن.
يتم استخدام هذا المكون برشه علي المفروشات والستائر و تلميع الأرضيات بعد مسحها لتبقى رائحة المكون في المنزل معطرة من هنا تم القضاء على الروائح الكريهة لوقت طويل.
القرفة تعد من التوابل ذات الرائحة النفاذة تستخدم كمشروب أو كإضافات في الطعام. ولكن عندما تنتشر رائحه القرفة في المنزل تبعث الانتعاش.
تحضير الوصفة..
- احضري وعاء وضع به كمية من الماء ثم ضعي فيه القليل من مسحوق القرفة وبعض من قشور البرتقال.
- ارفعي الوعاء على نار هادئة حتى يغلي ثم تنتشر رائحة ذكية في كافة أنحاء المنزل
- بعد أن يبرد المعطر قومي وضعه في البخاخة للاستعمال مرة اخرى.
المكونات…
- احضري 1 عود قرفة.
- 1 بشر برتقالة.
- مقدار 3 أعواد قرنفل.
التحضير..
- نحضر وعاء ونضع فيه كمية مناسبة من الماء ثم يرفع على النار.
- ونضيف على الماء أعواد القرفة وقشر البرتقال والقرنفل وتترك المكونات حتى الغليان.
- بعد غليان المكونات تترك على نار هادئة حتى تتصاعد الأبخرة إلي كل أركان المنزل.
- يمكن وضع الخليط في فواحة عطر لكي تدوم الريحة وقت اكثر.
- وبعد أن يبرد الخليط يمكن الاحتفاظ به في زجاجة بخاخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة منزلية تقضي على الروائح الغير مقبولة وتعطير المنزل لاستقبال عيد سعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.