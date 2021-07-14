أسهل طريقة لتحضير صوص الكيك للتزيين جميع أنواع الحلويات بوصفات سريعة وسهلة

تعرفي علي أسرع طريقة لتحضير صوص الكيك في البيت لعمل أفضل وأجمل حلويات، يعد صوص الكيك التي يتم صنعه لتزيين الكيك أو أنواع الحلويات المختلفة هو أهم عامل، وذلك يرجع لأنه يضيف الي الحلويات الطعم اللذيذ الشهي، وأيضا انه يعطي للكيك أو الحلويات منظر رائع ومحبب وخاصة لدي الأطفال، فيجب علينا الاهتمام بشكل الكيك وأيضا طعمه لذلك سوف نتعرف علي طريقة صنع بعض الصوصات للتزيين.

صوص الكيك

سوف نتعرف الآن علي تجهيز بعض أنواع الصوصات التي سوف تعطي طعم مميز ولذيذ للكيكة وأيضا أي نوع من أنواع الحلويات.

طريقة عمل الساور كريم

المكونات

ربع كوب من الحليب

ملعقة صغيرة من الخل

كوب من كريمة الطهي

طريقة الإعداد

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه الحليب والخل ونخلطهم جيدا مع بعض.

نترك المزيج بعد خلطه لمدة عشرة دقائق، ثم نضيف الكريمة الي الخليط ونخلطهم معا جيدا.

نحضر برطمان زجاجي ويكون محكم الغلق ونضع فيه الصوص ثم نغلق البرطمان ونقوم برجه جيدا.

نضع الصوص في الثلاجة لمدة يوم كامل، ثم يمكننا استخدامه بعد ذلك.

يستخدم هذا الصوص في الحلويات مثل الكوكيز والبسكويت وأيضا بعض أنواع الكيك.

كريمة الزبدة بالقهوة

المكونات

كوب من الزبدة السايحة

أربعه أكوب من السكر البودر

كوب من مسحوق الكاكاو

کیس من النسكافية

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من الماء الساخن

طريقة التحضير

قومي بإذابة كيس النسكافية وضعيه في الماء الساخن وقلبيهم جيدا حتي الإذابة.

أحضري المضرب الكهربائي وضعي فيه الزبدة وقومي بخفقها جيدا.

قومي بعد ذلك بإضافة النسكافية المذاب مع وضع الفانيليا ثم قومي بخفق المكونات مع بعضها.

ضعي السكر البودره مع الكاكاو وقومي بتقلبيهم معا جيدا حتي يذوب السكر مع الكاكاو.

قومي بإضافة خليط الزبدة والكاكاو واستمري في خفق المكونات ببعضهم، حتي تصبح الكريمة ناعمة.

هكذا أصبحت الكريمة جاهزة قومي بوضعها في كيس تزيين، ثم قومي بتزين الكب كيك أو التورتة بها.

طريقة عمل صوص التوفي

المكونات

علبة من الحليب المحلى المكثف

كوب واحد من السكر

كوب من الكريمة

طريقة التحضير