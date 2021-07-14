بدون بيض نهائيا طريقة أطيب ثومية بالنشا

ثومية النشا من أشهى أنواع المقبلات التى تعطي للأطعمة مذاق ونكهة جيدة فمن الممكن تناولها مع المشويات بمختلف أنواعها أو جميع أنواع المحاشي أو ساندويش الشاورما وتعتبر من أخف أنواع المقبلات، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مضادات طبيعية لاحتوائها على الثوم فهو يعتتبر مضاد حيوي طبيعى، يساعد على قتل البكتيريا والجراثيم والفيروسات، ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التى تحافظ على الصحة العامة لجسم الإنسان، وإليكم مكونات وطريقة عمل الثومية بالنشا في المنزل بكل سهولة.مكونات تجهيز الثومية بالنشا في المنزل:
لكي نقوم بتحضير الثومية بالنشا في المنزل نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومتوفرة بصفة مستمرة داخل كل منزل ألا وهي:
- ربع ملعقة أو أكثر من الملح على حسب الرغبة.
- نقشر أربعة فصوص كبيرة الحجم من الثوم.
- نحتاج كوب إلا ربع من الماء، وأربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي ويفضل أن يكون زيت زيتون.
- نقوم بتحضير ربع ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقة من عصير الليمون الحامض، وثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
لكي نقوم بتجهيز ثومية النشا في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات وهي كالآتي:
- نقوم بإحضار إناء ونضع فيه نشا الذرة مع الماء ونقلبها جيدا، ونضعها على النار مع تقليبه باستمرار كي لا نتسبب فيه حدوث أي كتل نهائيا في الخليط، ونتركه لحين الحصول على قوام كريمي.
- نطفئ النار ونتركها جانبا يبرد قليلاً.
- نقوم بفرم فصوص الثوم جيدا ووضع فوقها الملح والفلفل، وتقليبهم لحين إذابة الملح نهائيا.
- نقوم بوضع عصير الليمون مع التقليب بإستمرار.
- نحضر إناء الخلاط الكهربائي ونضع فيه خليط النشا مع خليط الثوم، ونشغل الخلاط لمدة دقائق لحين تجانس المكونات جيدا.
- نقوم بوضع الزيت حبة بحبة من فوهة الخلاط دون فصله لحين الحصول على قوام كريمى ناعم.
- نطفئ الخلاط ونضع ثومية النشا فى إناء محكم الغلق ونتركها لمدة ساعة أو أكثر قبل تناولها.
- نقوم بتفريغها في أطباق التقديم، ونتناولها مع المأكولات المفضلة اليكي سواء كانت محاشي او مشويات أو غيرها من الاطعمة الأخرى، والاحتفاظ بالمتبقي فى برطمان زجاجى محكم الغلق ووضعه فى الثلاجة.
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ثومية النشا من أشهى أنواع المقبلات التى تعطي للأطعمة مذاق ونكهة جيدة فمن الممكن تناولها مع المشويات بمختلف أنواعها أو جميع أنواع المحاشي أو ساندويش الشاورما وتعتبر من أخف أنواع المقبلات، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مضادات طبيعية لاحتوائها على الثوم فهو يعتتبر مضاد حيوي طبيعى، يساعد على قتل البكتيريا والجراثيم والفيروسات، ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التى تحافظ على الصحة العامة لجسم الإنسان، وإليكم مكونات وطريقة عمل الثومية بالنشا في المنزل بكل سهولة.مكونات تجهيز الثومية بالنشا في المنزل:
لكي نقوم بتحضير الثومية بالنشا في المنزل نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومتوفرة بصفة مستمرة داخل كل منزل ألا وهي:
- ربع ملعقة أو أكثر من الملح على حسب الرغبة.
- نقشر أربعة فصوص كبيرة الحجم من الثوم.
- نحتاج كوب إلا ربع من الماء، وأربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي ويفضل أن يكون زيت زيتون.
- نقوم بتحضير ربع ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقة من عصير الليمون الحامض، وثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
لكي نقوم بتجهيز ثومية النشا في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات وهي كالآتي:
- نقوم بإحضار إناء ونضع فيه نشا الذرة مع الماء ونقلبها جيدا، ونضعها على النار مع تقليبه باستمرار كي لا نتسبب فيه حدوث أي كتل نهائيا في الخليط، ونتركه لحين الحصول على قوام كريمي.
- نطفئ النار ونتركها جانبا يبرد قليلاً.
- نقوم بفرم فصوص الثوم جيدا ووضع فوقها الملح والفلفل، وتقليبهم لحين إذابة الملح نهائيا.
- نقوم بوضع عصير الليمون مع التقليب بإستمرار.
- نحضر إناء الخلاط الكهربائي ونضع فيه خليط النشا مع خليط الثوم، ونشغل الخلاط لمدة دقائق لحين تجانس المكونات جيدا.
- نقوم بوضع الزيت حبة بحبة من فوهة الخلاط دون فصله لحين الحصول على قوام كريمى ناعم.
- نطفئ الخلاط ونضع ثومية النشا فى إناء محكم الغلق ونتركها لمدة ساعة أو أكثر قبل تناولها.
- نقوم بتفريغها في أطباق التقديم، ونتناولها مع المأكولات المفضلة اليكي سواء كانت محاشي او مشويات أو غيرها من الاطعمة الأخرى، والاحتفاظ بالمتبقي فى برطمان زجاجى محكم الغلق ووضعه فى الثلاجة.
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