أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح في المنزل بمكونات طبيعية وغير ضارة

تعرفي علي أفضل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح في البيت، لكل من تبحث عن التميز بالأناقة والجمال، حيث اصبح اللون البني بدرجاته المختلفة هو اللون الأكثر استخداما خلال تلك الفترة على الرغم من ظهور الكثير من الألوان، إلا ان استخدام اللون البني بدرجاته تزيد من جمال وجاذبية الوجه ويواكب تغيرات الموضة. لذلك سوف نتعرف علي طريقة عمله في المنزل بدون الذهاب الي صالونات التجميل باهظه الثمن.

صبغة شعر بني

جميع السيدات والبنات يحبن التغيير والتجديد في شكلهم فهم يحبون دائما التجدد والاختلاف كما أنهم يهتمون بمظهرهم كثيرا، ومن أكثر تلك الاهتمامات هي الاهتمام بالشعر وعنايته وتغيير لونه باستمرار، لذك فلكل من يريد الحصول على صبغة شعر بني فاتح يمكنك استخدام عدد من الوصفات الطبيعية الأمنة والمضمونة التي لا تتسبب استخدامها في الحاق أي ضرر بالبشرة بأقل التكاليف والإمكانيات المتاحة داخل المنزل.

صبغ الشعر في البيت

يجب أن تقومي بإتباع الخطوات التالية وذلك لحصولك علي أفضل لون بني.

تبدأ خطوات صبغ وتلوين الشعر أولا بعمل تفتيح للشعر، وذلك إذا كنتي من أصحاب الشعر الأسود الداكن وذلك حتي يتقبل الشعر اللون الجديد.

حيث تتعدد الطرق المتبعة للحصول على شعر مميز باللون البني الفاتح منها ما يتم باستخدام الطرق الكيميائية.

وهناك طرق منها ما يتم بالاعتماد على استخدام الوصفات والمكونات الطبيعية.

ولكن في كلا الحالتين علينا الانتباه أولا الي ضرورة القيام بالخطوة الأولي والتي تبدأ بعمل تفتيح للشعر الداكن.

استخدام عصير الليمون الحامض أحد افضل الحلول المستخدمة لتفتيح الشعر الأشقر الفاتح او الشعر البني الفاتح .

كما يمكنك أيضا استخدام خل التفاح المخفف قليلا بالماء المقطر والتوزيع على أجزاء وخصلات الشعر بشكل متساوي.

وذلك باستخدام كرات قطنية او فرشاة تصفيف الشعر وترك الخليط على الشعر مدة زمنية لا تزيد عن نصف ساعة تقريبا.

زيت الزيتون والعسل يعد من افضل المواد الطبيعية التي تزيد من نعومة وجمال الشعر.

يمكنك تفتيح لون الشعر من خلال تسخين كميات مناسبة من العسل وزيت الزيتون والتقليب بشكل جيد حتي يصبح القوام متماسكا.

ومن ثم توزيع الخليط على خصل الشعر بالكامل وتركه مدة ساعة كاملة .

صبغ الشعر بالليمون والخلصبغة شعر بني بزيت الزيتون والعسل

وهكذا نكون قد انتهينا من تقديم لكي بعض الطرق لصبغة شعر بني بأسهل المكونات والطرق.