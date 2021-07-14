وصفات طبيعة لتفتيح البشرة وتوحيد لونها من المنزل بأقل الأسعار

تبحث الكثير من الفتيات عن أفضل الطرق المستخدمة في تفتيح البشرة، حيث تعاني الفتيات من عدم توحيد لون البشرة نتيجةً لوجود الكثير من التصبغات الناتجة عن أشعة الشمس الضارة، وسنوضح في هذا المقال أفضل طرق تبييض البشرة وتوحيد لونها وجعلها نضرة ورطبة دائماً، باستخدام مواد طبيعية وصحية مفيدة للبشرة، ومتوافره في جميع المنازل، والتي تمتلك أثر نافع كبير على البشرة، نتيجة للبعد عن المركبات الكيميائية التي تضر بالبشرة، وتجعلها جافة، كما تسبب ظهور العديد من البثور.

وصفات تفتيح البشرة وتوحيد لونها

يعتبر اللبن الرائب من أهم المواد الغذائية التي تفيد البشرة، وذلك من خلال خلط نصف كوب من اللبن الرائب مع ملعقة من الباكينج بودر، ثم قم بخلطها جيداً، وضع الخليط على البشرة، واتركيها لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر، وكرري هذه الوصفة بشكل يومي لمدة أسبوع وستلاحظي النتيجة على بشرتك.

تعد وصفة الأرز المطحون مع ماء الورد من أهم وأفضل الوصفات المستخدمة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، قم بإضافة 2 ملعقة من الأرز المطحون مع ملعقة من ماء الورد، ثم ضع هذا الخليط على لبشرة لمدة ربع ساعة، واغسلي وجهك بالماء الفاتر، ويستخدم هذا الماسك ثلاثة مرات بالأسبوع، كما يمكن خلط ملعقة من النشا مع ماء الورد وتوزيع هذا الخليط على البشرة، واتركه على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم اغسل وجهك بالماء الفاتر، وهذا الماسك هو الأكثر انتشاراً لتبييض البشرة.

يفضل أن تقوم بفرك وجهك بقطعه من لثلج عند غسل الوجه من هذا القناع، وذلك لضمان غلق هذه المسامات في البشرة، وحاولي دائماً الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية، واستخدمي الخلطات الطبيعية، نظراً لما تمتلكه من خصائص طبيعية مفيدة للبشرة، كما يمكنك فرك وجهك ببعض الفواكه المفيدة لها، وذلك مثل فرك البشرة بالموز او الفراولة بعد أن يتم طحنها، ثم اتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم اغسل وجهك بالماء الفاتر، وافرك البشرة بقطعة ثلج، وهذا بدوره يعود على لبشرة بالكثير من الفوائد مثل تفتيح البشرة، وتوحيد لونها وترطيبها بشكل جيد، وجعلها نضره.