طريقه عمل بيتزا السجق والببروني مع الجبن الموزاريلا في المنزل بمكونات بسيطه وبطريقه سهله وسريعه التحضير كما تعد البيتزا من الوجبات الرئيسية والسريعة ويمكن أن تقدم بجان العديد من المقبلات مثل البطاطس الفريسكاس مع كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا كما يمكن استخدام أنواع مختلفه من اللحوم في الحشو مثل بيتزا الفراخ بالجبن الموزاريلا. المقادير المطلوبة لعمل البيتزا 6 أكواب من الدقيق.

2 كوب حليب.

2 بيضة.

ملعقة ونصف من الخميرة.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة زبدة بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيره من الزيت.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

3 ملاعق صوص باربيكيو.

4 ملاعق من الكاتشب.

وربع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

نصف ملعقة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة من الثوم و البصل البودر.

لحم رومي مدخن.

ببرونى وسجق للحشو.

جبن موزاريلا. طريقة تحضير البيتزا نضع الحليب الدافئ مع السكر والخميرة ونقلبهم جيدا و نضيف عليهم البيض والملح ونقلب جيدا حتى يختفى البيض وثم نضع عليهم الدقيق بالتدريج و البيكنج بودر على الخليط السائل.

ثم نقوم بعجن المكونات حتى تتماسك العجينة جيدا ويمكن أن نضيف ملعقة زيت كبيرة إذا لم تتماسك العجينة جيدا واخر خطوة نقوم بإضافة الزبدة و نعجن جيدا ليس اقل من 10 دقائق متواصلة حتى تماسك العجينة و تكون ناعمة.

نتركها تخمر في مكان مظلم و دافئ من ساعة إلى ساعة ونصف ثم نخرجها بعد أن تخمر ونقسمها اربع أجزاء ثم نبدأ بفرد كل عجينة في صينية و ونتركها لمدة عشر دقائق ونحضرها بعد ذلك ونضع ملعقة كبيرة من الصلصة على سطح كل بيتزا منهم.

نقوم بتحضير الصلصة بوضع علي نار متوسطه ملعقة زيت مع ملعقة ثوم مفروم و ملعقة صلصة طماطم باربيكيو صوص والكاتشب ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض ورشه ملح مع الفلفل الأسود والزعتر والثوم والبصل البودر ورشه صغيره من السكر و القليل من الماء ونقلب لمده 2 دقيقه تقريبا حتي تصبح الصلصة جاهزه.

نحضر الحشو حسب الرغبة من اللحم الرومي المدخن أو الببروني أو السجق ثم نضع الجبن الموزاريلا أو أنواع اخري من الجبن مع دهن الأطراف بالزيت.

نضع البيتزا في الفرن علي درجه حراره 180 درجه لمده ربع ساعه تقريبا ثم توضع علي الشواية لمده خمس دقائق ويمكن وضع الجبن قبل وضعها علي الشواية . المقادير المطلوبة لعمل البيتزاطريقة تحضير البيتزا الوسوم

طريقه عمل بيتزا السجق والببروني مع الجبن الموزاريلا في المنزل بمكونات بسيطه وبطريقه سهله وسريعه التحضير كما تعد البيتزا من الوجبات الرئيسية والسريعة ويمكن أن تقدم بجان العديد من المقبلات مثل البطاطس الفريسكاس مع كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا كما يمكن استخدام أنواع مختلفه من اللحوم في الحشو مثل بيتزا الفراخ بالجبن الموزاريلا. المقادير المطلوبة لعمل البيتزا 6 أكواب من الدقيق.

2 كوب حليب.

2 بيضة.

ملعقة ونصف من الخميرة.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة زبدة بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيره من الزيت.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

3 ملاعق صوص باربيكيو.

4 ملاعق من الكاتشب.

وربع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

نصف ملعقة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة من الثوم و البصل البودر.

لحم رومي مدخن.

ببرونى وسجق للحشو.

جبن موزاريلا. طريقة تحضير البيتزا نضع الحليب الدافئ مع السكر والخميرة ونقلبهم جيدا و نضيف عليهم البيض والملح ونقلب جيدا حتى يختفى البيض وثم نضع عليهم الدقيق بالتدريج و البيكنج بودر على الخليط السائل.

ثم نقوم بعجن المكونات حتى تتماسك العجينة جيدا ويمكن أن نضيف ملعقة زيت كبيرة إذا لم تتماسك العجينة جيدا واخر خطوة نقوم بإضافة الزبدة و نعجن جيدا ليس اقل من 10 دقائق متواصلة حتى تماسك العجينة و تكون ناعمة.

نتركها تخمر في مكان مظلم و دافئ من ساعة إلى ساعة ونصف ثم نخرجها بعد أن تخمر ونقسمها اربع أجزاء ثم نبدأ بفرد كل عجينة في صينية و ونتركها لمدة عشر دقائق ونحضرها بعد ذلك ونضع ملعقة كبيرة من الصلصة على سطح كل بيتزا منهم.

نقوم بتحضير الصلصة بوضع علي نار متوسطه ملعقة زيت مع ملعقة ثوم مفروم و ملعقة صلصة طماطم باربيكيو صوص والكاتشب ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض ورشه ملح مع الفلفل الأسود والزعتر والثوم والبصل البودر ورشه صغيره من السكر و القليل من الماء ونقلب لمده 2 دقيقه تقريبا حتي تصبح الصلصة جاهزه.

نحضر الحشو حسب الرغبة من اللحم الرومي المدخن أو الببروني أو السجق ثم نضع الجبن الموزاريلا أو أنواع اخري من الجبن مع دهن الأطراف بالزيت.

نضع البيتزا في الفرن علي درجه حراره 180 درجه لمده ربع ساعه تقريبا ثم توضع علي الشواية لمده خمس دقائق ويمكن وضع الجبن قبل وضعها علي الشواية . المقادير المطلوبة لعمل البيتزاطريقة تحضير البيتزا

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