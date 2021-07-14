طريقة تحضير خبز الحليب الهش بالعجينة اليابانية اللذيذة ومقادير بسيطة من بيتك، نقدم اليوم طريقة بسيطة لعمل خبز الحليب الياباني اللذيذ بمكونات سهلة موجودة في كل بيت، وهو خبز هش لذيذ وطعمه رائع يمكن استغلاله في تحضير الشطائر الصحية للأطفال، كما يمكن تناوله مع الشاي أو الحليب نظراً لخفته وطعمه اللذيذ. يمكنك تقديم خبز الحليب الهش بالعجينة اليابانية بدون حشو أو يمكنك حشوه بالحشو الذي تفضلينه سواء جبن أو نوتيلا أو أي حشو آخر.

طريقة تحضير خبز الحليب الهش بالعجينة اليابانية

لتجهيز خبز الحليب الياباني في المنزل احضري كوب إلا ربع من الماء، أربعة أكواب من دقيق المخبوزات، ربع كوب من السكر، ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية، القليل من الملح كوب، ملعقتين كبيرتين من الحليب الدافئ، عدد حبة واحدة من البيض، ملعقتين كبيرتين من الحليب المجفف، ربع كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة، ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل، صفار بيضة، بالاضافة إلى رشة فانيليا.

طريقة التحضير

قومي أولا بإضافة مقدار كلا من الماء والدقيق إلى إناء قابل للطهي، ثم يتم مزج المكونين معا جيداً على البارد حتى يتم ذوبان الدقيق في الماء تماماً، ثم يرفع الإناء بعد ذلك على نار هادئة جداً مع التقليب المستمر لمدة خمس دقائق تقريباً حتى يتم الحصول على قوام عجين ثقيل لامع، بعد ذلك تغلق النار ويوضع العجين في وعاء ويترك جانباً.

يتم تحضير العجان الكهربائي ويضاف إليه مقدار كلا من الدقيق، السكر، الخميرة، الملح ثم يتم إضافة العجين الذي سبق تحضيره، وفي وعاء منفصل يُضاف مقدار الحليب الدافئ وحبة البيض ثم يتم خلط المكونين معا بإستخدام المضرب اليدوي، ثم يتم إضافة هذا الخليط إلى العجان الكهربائي ويتم إضافة الحليب المجفف. بعد ذلك يتم العجن جيداً لمدة خمس دقائق ثم يضاف مقدار الزبدة مع استمرار العجن حتى يتم الحصول على عجين متماسك.

خبز الحليب الياباني اللذيذ

يوضع العجين في وعاء مناسب ثم يغطى ببلاستيك غذائي ويترك ليتخمر حوالي ساعة كاملة، بعد ذلك يتم تقسيم العجين إلى نصفين وكل نصف يقسم إلى ثلاثة أجزاء، ثم يتم تغطية الأجزاء بعد ذلك ببلاستيك غذائي ويترك حتى يستريح قليلاً لمدة 10 دقائق، يؤخذ كل قطعة ثم يتم فردها قليلاً ويتم أخذ طرفي القطعة ويتم الدوران على شكل أسطوانة، كل قطعة يتم فردها ثم يتم تشكيلها، وفي قالب مستطيل أو مربع يتم وضع القطع التي تم تشكيلها، ثم تترك القطع في القالب وتغطى ببلاستيك غذائي ويترك ليستريح قليلاً لمدة نصف ساعة تقريباً.

يتم تحضير وعاء صغير ويضاف إليه مقدار ملعقتين كبيرتين من الحليب وصفار البيضة ومقدار الفانيليا ثم يتم دمج المكونات جيداً، ثم يتم دهن أعلى العجين بهذا الخليط بإستخدام الفرشاة، بعد ذلك يتم وضع القالب في فرن ساخن على درجة حرارة 200 حوالي ربع ساعة، بعد ملاحظة تسوية الخبز من الجوانب يتم تشغيل الشواية حوالي خمس دقائق حتى نحصل على لون ذهبي فاتح، بعد ذلك تغلق النار ويتم وضع القالب جانباً ويغطى ببلاستيك غذائي ثم بمنشفة حتى نحصل على خبز هش لذيذ.