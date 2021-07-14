ماهي الأطعمة المناسبة لمرضى السكر المرتفع في عيد الأضحى 2021، دوت الخليج تلك الأطعمة التي تحتوي على عناصر ومكونات غذائية يحتاجها مريض السكري للسيطرة على مستوى السكر في الدم، وتساهم في مقاومة أي مضاعفات يسببها المرض.

والتركيز على الأطعمة الصحية خلال عيد الأضحى مهم لأن عيد الأضحى يرتبط بعدد من أنواع الأطعمة غير الصحية منها اللحوم الدسمة والحلويات.

أطعمة مناسبة لمرضى السكر المرتفع في عيد الأضحى 2021:

اللحوم الحمراء الصحية وتعني اللحوم قليلة الدهون والطازجة والمطهوة بطريقة صحية مثل الشواء أو السلق.

الخضروات من اهم الأطعمة المناسبة لمرضى السكر المرتفع في عيد الأضحى ولذك كونها تعزز عملية الهضم وتساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم وتقي من مضاعفات ارتفاعه، ومن أفضلها الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والبقدونس، والخضروات الصليبية مثل البروكلي.

مريض السكري المرتفع يحتاج الفواكه في عيد الأضحى لاستبدالها بالحلويات الصناعية الدسمة المليئة بالسكريات الصناعية، ويجب أن يختار الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وبفيتامين سي ومنها التوت بأنواعه والحمضيات والفراولة.

من الأطعمة المناسبة لمرضى السكر المرتفع في عيد الأضحى 2021 منتجات الألبان قليلة الدسم، فهي غني بالمعادن و الفيتامينات و الخمائر اتي تساعد في السيطرة على السكر في الدم.

البقوليات والحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني مصدر جيد للألياف التي تساعد في خفض السكر المرتفع.

يحتاج مريض السكري إلى أطعمة غنية بدهون صحية تمده بفوائدها ومنها المكسرات وزيت الزيتون و الأفوكادو، حتى تقي القلب والجهاز العصبي من مضاعفات مرض السكري المرتفع.

أبرز أعراض ارتفاع السكر في الدم:

لارتفاع السكر علامات أولية وأخرى متقدمة، وبشكل عام دوت الخليج:

الشعور المتكرر بالعطش.

تعب وإرهاق عام.

كثرة التبول.

ألم الرأس.

تنميل في الأطراف.

اضطرابات في قدرات الدماغ.

جفاف البشرة وشحوبها.

تغير في رائحة الفم وجفافه.

التشوش الذهني والارتباك. جفاف الفم.

الغثيان والتقيؤ.

تأخر في التئام الجروح.

أسباب ارتفاع السكر في الدم:

الوراثة تلعب دور رئيسي في الإصابة بمرض السكري.

سوء التغذية.

السمنة وزيادة الوزن.

تلف البنكرياس.

قلة النشاط البدني.

ارتفاع مستوى الدهون بالجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.