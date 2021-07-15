طريقة تحضير ألذ حلوى فلان على الطريقة الإسبانية بمكونات بسيطة، نقدم اليوم طريقة فريدة لتحضير فطيرة الفلان الإسبانية اللذيذة والتي يحب تناولها الكثيرين كتحلية بعد تناول الطعام. حيث تقدمها معظم المطاعم الشهيرة نظراً لأنها فطيرة كريمية خفيفة لا تسبب إرهاق للمعدة، تقليدية يمكن تزيينها بأي طريقة من الشوكولاتة إلى التقليدية. حلوى الفلان بسيطة ولذيذة للغاية ويمكنني أن أؤكد لك أن أطفالك وعائلتك سيحبون كثيراً تناولها، خاصة مع النكهة الإسبانية التقليدية الشهية لحلوى الفلان بصلصة الكراميل.

طريقة تحضير حلوى فلان على الطريقة الإسبانية

تتكون فطيرة الفلان الإسبانية من مقادير بسيطة جداً، احضري علبة من الحليب المكثف المحلى، عدد 6 حبات من البيض (سوف نستخدم الصفار فقط)، 1 ملعقة صغيرة فانيليا، لتر من الحليب المغلي، نصف كوب سكر أبيض، 1 كوب ماء مغلي، نصف كوب سكر أبيض،بالاضافة إلى ملعقة ماء صغيرة.سخني الفرن إلى 165 درجة مئوية ليكون مستعداً لاستقبال الخليط، ضعي طبق فطيرة من المعدن مقاس 9 بوصات في صينية خبز عميقة، ثم قومي بصب الماء المغلي في مقلاة الخبز حتى يصل إلى نصف جانب طبق الفطيرة.

قومي بإضافة ملعقة الماء إلى نصف كوب سكر في مقلاة ثم ارفعيها على نار متوسطة، وقومي بتقليب خليط السكر والماء باستمرار في المقلاة على النار حتى يذوب السكر ويتحول إلى سائل كراميل ذهبي مائل للون البني ، انتبهي جيداً أثناء تلك الخطوة فالسكر يحترق بسهولة. يُسكب الكراميل المذاب في طبق الفطيرة الدافئ ويتم هز طبق الفطيرة وتحريكه بشكل مائل حتى يتم تغطية قاعه تماماً بالكراميل.

ألذ فطيرة فلان إسبانية

بعد استخراج صفار البيض اخفقيه مع الحليب المكثف المحلى والحليب المغلي وربع كوب من السكر وخلاصة الفانيليا في وعاء، استمري في الخلط حتى يصبح الخليط كريمياً ومختلطاً بشكل جيد. يُسكب الخليط بلطف فوق الكراميل في طبق الفطيرة وغطي صينية الخبز بورق الألمنيوم. يترك في الفرن لمدة تتراوح ما بين 45 دقيقة إلى ساعة واحدة ثم قومي بإزالة ورق الألمنيوم وضعي الفطيرة في الثلاجة حتى تبرد لمدة ساعتين تقريبًا. بعد ذلك قومي بإزالة الفطيرة من صينية الخبز عن طريق تمرير سكين حول حواف الفلان لتفكيكها من الطبق، ثم اقلبي الفلان في طبق التقديم واتركي صلصة الكراميل تتدفق فوقها.