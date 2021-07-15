خطوات عمل الأيس كريم في البيت طريقة عمل أيس كريم الأوريو والفانيليا

طريقة وخطوات الأيس كريم في البيت مع ارتفاع درجات الحرارة ووصول الذروة من فصل الصيف يلجا الكثير من الناس الي تناول المرطبات والمشروبات المثلجة ومع ذلك لا ننسي اهم مرطب صيفي وهو الأيس كريم. فيعد الأيس كريم الذي يحبه الكبار قبل الصغار من ألذ الأطعمة التي يمكن تناولها خاصة في فصل الصيف وفي الأجواء الحارة. وطالما تبحث الأمهات عن خطوات عمل الأيس كريم في المنزل حتي تضمن لأبنائها وصفة طبيعية وصحية بمكونات طبيعية خالية من أي مواد حافظة أو اضافة ألوان صناعية. ولذلك سوف نتحدث سويا عن وصفات الأيس كريم الطبيعي في المنزل. أولا طريقة عمل الأيس كريم الفانيليا أولا طريقة عمل الأيس كريم الفانيليا يتكون ايس كريم الفانيليا من الأتي: كوبان سكر أبيض.

3 كوب من الحليب الطازج كامل الدسم.

فانيليا.

عدد 5 صفار بيض.

كوب كريمة طازجة. طريقة التحضير: في وعاء نبدأ بخلط الحليب مع الكريمة ثم وضعه علي نار حتي الغليان.

نضيف الفانيليا الي المزيج.

باستخدام شوكة يتم خفق مقدار صفار البيض مع السكر الأبيض.

ثم نضيف خليط البيض الي وعاء الكريمة علي النار الهادئة ويقلب حتي يتماسك الخليط.

بعد أن يبرد الخليط نقوم بسكبه في وعاء اليس كريم ووضعه في الفريزر لمدة لا تقل عن 3 ساعات. طريقة ايس كريم الأوريو في المنزل طريقة ايس كريم الأوريو في المنزل نحتاج لعمل ايس كريم الأوريو المكونات الأتيه: عدد 4 باكو من بسكوت الأوريو.

كوب كريمة سائلة.

نصف كوب حليب محلي.

فانيليا.

كوب أيس كريم فانيليا. طريقة التحضير نبدأ بوضع الكريمة في وعاء علي نار متوسطة.

نضيف الفانيليا.

نزيل الكريمة من داخل قطع الأوريو ثم نضع البسكوت داخل العجان ونبدأ في فرمه حتي يصبح ناعم.

الأن يمكن اضافة الكريمة بعد ان تهدأ الي الخليط والأستمرار في الضرب.

نبدأ باضافة مقدار الحليب المحلي.

يمكن وضع الخليط في وعاء الأيس كريم مرة واحدة. أو يمكنك فرد طبقة من الخليط في اكواب الأيس كريم ثم اضافة قليل من ايس كريم الفانيليا وبعد ذلك اضافة طبقة اخري من الخليط. ووضع الاكواب في الفريزر علي الأقل 3 ساعات قبل التقديم. الوسوم

طريقة وخطوات الأيس كريم في البيت مع ارتفاع درجات الحرارة ووصول الذروة من فصل الصيف يلجا الكثير من الناس الي تناول المرطبات والمشروبات المثلجة ومع ذلك لا ننسي اهم مرطب صيفي وهو الأيس كريم. فيعد الأيس كريم الذي يحبه الكبار قبل الصغار من ألذ الأطعمة التي يمكن تناولها خاصة في فصل الصيف وفي الأجواء الحارة. وطالما تبحث الأمهات عن خطوات عمل الأيس كريم في المنزل حتي تضمن لأبنائها وصفة طبيعية وصحية بمكونات طبيعية خالية من أي مواد حافظة أو اضافة ألوان صناعية. ولذلك سوف نتحدث سويا عن وصفات الأيس كريم الطبيعي في المنزل. أولا طريقة عمل الأيس كريم الفانيليا أولا طريقة عمل الأيس كريم الفانيليا يتكون ايس كريم الفانيليا من الأتي: كوبان سكر أبيض.

3 كوب من الحليب الطازج كامل الدسم.

فانيليا.

عدد 5 صفار بيض.

كوب كريمة طازجة. طريقة التحضير: في وعاء نبدأ بخلط الحليب مع الكريمة ثم وضعه علي نار حتي الغليان.

نضيف الفانيليا الي المزيج.

باستخدام شوكة يتم خفق مقدار صفار البيض مع السكر الأبيض.

ثم نضيف خليط البيض الي وعاء الكريمة علي النار الهادئة ويقلب حتي يتماسك الخليط.

بعد أن يبرد الخليط نقوم بسكبه في وعاء اليس كريم ووضعه في الفريزر لمدة لا تقل عن 3 ساعات. طريقة ايس كريم الأوريو في المنزل طريقة ايس كريم الأوريو في المنزل نحتاج لعمل ايس كريم الأوريو المكونات الأتيه: عدد 4 باكو من بسكوت الأوريو.

كوب كريمة سائلة.

نصف كوب حليب محلي.

فانيليا.

كوب أيس كريم فانيليا. طريقة التحضير نبدأ بوضع الكريمة في وعاء علي نار متوسطة.

نضيف الفانيليا.

نزيل الكريمة من داخل قطع الأوريو ثم نضع البسكوت داخل العجان ونبدأ في فرمه حتي يصبح ناعم.

الأن يمكن اضافة الكريمة بعد ان تهدأ الي الخليط والأستمرار في الضرب.

نبدأ باضافة مقدار الحليب المحلي.

يمكن وضع الخليط في وعاء الأيس كريم مرة واحدة. أو يمكنك فرد طبقة من الخليط في اكواب الأيس كريم ثم اضافة قليل من ايس كريم الفانيليا وبعد ذلك اضافة طبقة اخري من الخليط. ووضع الاكواب في الفريزر علي الأقل 3 ساعات قبل التقديم.

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