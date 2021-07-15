سر طبخ طاجن الكوارع في الفرن بطريقة سريعة مثل المطاعم

سر طبخ طاجن الكوارع بطريقة سريعة في الفرن الذي يكون صعب في تحضيره وكذلك تنظيف الكوارع لذلك يلجا الكثير إلى الذهاب إلى المطاعم لتناول طاجن الكوارع، كما أن يوجد بالكوارع الكثير من الفوائد والفيتامينات وتحتوى على نسبة كبيرة من الكولاجين المهم للبشرة وهو عبارة عن بروتين طبيعي غير مذاقها المختلف المحبب للبعض خاصة في عيد الأضحى أو المناسبات أو العقيقة، ويتم تحضير طاجن الكوارع بإضافة الكثير من البهارات المختلفة وكذلك الصلصة أو الشوربة وتختلف طريقة التحضير على حسب الإضافات ويمكن تقديم الطاجن مع رستو اللحم أو العكاوى أو الفتة، يفضل الكثير تحضيرها بالمنزل لضمان نظافة الكوارع وطريقة الطهي بعد سلق الكوارع، وتعد الكوارع من الأكلات المصرية الشهيرة التى تتميز بها النساء وكذلك أيضا في البلاد العربية لكثرة الأضاحي بها.

سر طبخ طاجن الكوارع في الفرن

مقادير طاجن الكوارع

كيلو كوارع متوسطة الحجم. نصف ملعقة حبان. بصلة مقطعة مكعبات. ورق لورا وجوزة الطيب. بصلتان مقطعتان إلى شرائح. طماطم مقطعة مكعبات. ملعقة كبيرة من البابريكا الحارة أو الشطة. نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون والملح. زيت نباتي. دقيق وخل وليمون

طريقة تحضير طاجن الكوارع في الفرن

نقوم بتحضير وتنظيف الكوارع جيداً بالماء والخل والليمون وقليل من الدقيق ثم ننقعها لمدة نصف ساعة ثم نغسلها كثيرا ويتم وضع الكوارع في وعاء على النار ثم نضيف ورق اللورا أو الحبان والقليل من الزيت النباتي ونقلّب ثم نضيف الماء حتى تغطى الكوارع تماماً، ثم نضيف البصل المقطع والملح والفلفل الأسود ونترك الكوارع على النار حتى تغلي ثمّ نغطّي الوعاء حتى تنضج تماماً مع تزيد الماء كل فترة ونتركها ساعتان على النار نصفّي الكوارع من الماء ثم نضعها في الطاجن ثم نضيف شرائح البصل والقليل من الملح والفلفل الأسود، ونقلّب ونضيف مكعبات الطماطم والبهارات المشكلة والبابريكا وجوزة الطيب مع استمرار التقليب وبعد ذلك نضيف القليل من الزيت بمقدار ثلاث ملاعق كبير وأضافه كوب من مرق الكوارع ثم ندخل الطاجن إلى الفرن ثم نخرج الطاجن من الفرن ثمّ نقدّمه ساخن مع الفتة وشوربة الكوارع.