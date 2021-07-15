طريقة صبغ الحواجب الدائمة في المنزل بديل التاتو بمكونات غير ضارة وطبيعية

تعرفي علي طريقة صبغ الحواجب بالحناء بطريقة صحيحة ومناسبة، غالبا ما يعتمد على الطريقة الخاصة برسم الحواجب بالشكل الذي يناسب شكل الوجه، كما أن استخدام ماركات معروفة من الحناء يساعدك على الحصول على نتائج جيدة يمكنك من خلالها الحصول على حاجبين محددين ومصبوغين بشكل جيد يتناسب مع ملامح الوجه ويجعلك اكثر جاذبية وإنافة.

طريقة صبغ الحواجب

صبغ الحواجب بالحناء يعد احد افضل الحلول الآمنة التي تدخل في الكثير من التركيبات منة لعديد من الصبغات على مختلف العصور والأجيال، كما أنها تعد خيارا مثاليا وبديلا طبيعيا عن الصبغات الكيميائية والتي يؤثر استخدامها بالسلب على صحة وجمال البشرة، حيث أن استخدام الصبغات الكيميائية يتسبب في إصابة الجلد بالتهابات ويؤدى مع الاستخدام المتكرر إلى تساقط الشعر.

خطوات صبغ الحواجب بالحناء

يوصي خبراء التجميل باستخدام الحناء المصرح باستخدامها على الجلد لصبغ الحواجب، يمكنك صبغ الحواجب بالحناء من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكنك صبغ الحواجب بالحناء والحصول على اللون الأسود او اللون البني على ما يناسب اختيارك وميولك.

خلط ما يقرب من 50 جرام تقريبا من الحناء وإضافة القليل من عصير الليمون حتي يتماسك القوام ويصبح متجانسا.

يمكنك استخدام ممسحة الأذن ورسم الحاجبين باستخدام خليط الحناء.

للحصول على افضل النتائج يمكنك ترك خليط الحنة والليمون ما يقرب من ثلاثة ساعات او أكثر.

يمكنك ترك الصبغة أيضا علي الحواجب على حسب المدة الزمنية المدونة على عبوة الصبغة.

صبغ الحواجب طبيعيا

أن مفعول الحناء لا يدوم طويلا مثل باقي أنواع الصبغات المخصصة لصبغ الحواجب والشعر من الممكن أن تزول بعد مرور ثلاثة أسابيع، ويمكنك إعادة صبغ الحواجب مرة اخري دون الشعور بالقلق لان مكوناتها من مواد طبيعية أمنة على الجلد والبشرة، كما أنها لا يتسبب استخدامها أي ضرر على الجلد مثل باقي أنواع الصبغات الكيميائية.

نصائح عند تشقير الحواجب

يتم أستخدام هذه الطريقة للحصول علي مظهر جيد وأيضا لا تحتاج المرأة إلا تهذيب الحواجب أو إزالة الشعر الزائد، ولكن هناك بعض التعليمات التي يلزم أتباعها وهم: