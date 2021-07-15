عمل الجبنة الموزاريلا في البيت بـ3 مكونات فقط جبنة مطاطية والطعم روعة زي المحلات، تعتبر الجبنة الموزاريلا من المنتجات الإيطالية الصنع والمنشأ حيث أنها تلف وتقطع وهناك أنواع من الجبنة الموزاريلا النوع الأول يصنع من اللبن الجاموسي والنوع الثاني يصنع من اللبن البقري والنوع الثالث يصنع من اللبن منزوع الدسم والجبنة الموزاريلا لونها أبيض وهى لينة بسبب الرطوبة العالية بها وفى بعض الأحيان نرى لونها مائلا إلى الصفرة نظرا لما يتناوله الحيوان من طعام. عمل الجبنة الموزاريلا في البيت المكونات 2 لتر من اللبن الجاموسي كامل الدسم.

نصف كوب من الخل الأبيض.

منفحة وهى التي تقوم بتحويل اللبن إلى جبنة. تحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت نحضر وعاء ونسكب به اللبن ونسخنه حتى تصل درجة الحرارة إلى 95 درجة وننزله من على النار. ونضيف إليه الخل ونقلبه جيدا لمدة دقيقة واحدة ثم نتركه في مكان دافئ لمدة 45 دقيقة. نضيف نصف ملعقة من المنفحة إلى كوب به ماء بارد مع التقليب حتى ذوبان المنفحة ثم نقوم بإضافة المنفحة إلى اللبن مع التقليب جيدا نلاحظ تخثر اللبن ونراه يكتسب ثقل. نضع اللبن في الميكروييف على درجة حرارة 80 درجة لمدة ساعة. بعد مرور الساعة نلاحظ أن اللبن قد تجبن وتماسك وانفصل عنه الماء. ثم نقوم بتقطيع الجبن إلى قطع صغيرة للتخلص من مصل اللبن ثم نقوم بتصفية قطع الجبن من خلال مصفاة ذات فتحات صغيرة. نقوم بوضع قطع الجبن في قطعة الشاش المخصصة لعمل الجبن ونعلقها لمدة 5 ساعات. بعد مرور 5 ساعات نقوم بوضع الجبنة الموزاريلا وهى ملفوفة في الثلاجة لمدة 12ساعة لأن البرودة تعمل على ارتفاع حموضة الجبنة وبذلك تصبح جبنة موزاريلا. بعد مرور الوقت بخرج الجبن من الثلاجة ونعصره جيدا ونتركه لمدة ربع ساعة

نقوم بتمليح الجبنة ونقلبها جيدا باليد ونقوم بعملها على شكل كرات تشبه البيضة. نقوم بوضع الكرات في الميكروييف لمدة دقيقة ونخرجها فإذا كان بها ماء أعيديها مرة أخرى إلى الميكروييف. في المرحلة الأخيرة يتم عجنها مرة أخرى وعملها على شكل كرات ونغطسها في ماء بارد وتلف بأكياس من البلاستيك وتوضع في الثلاجة وبهذا تصبح جاهزة للاستعمال. يمكن استخدامها لوجه البشاميل أو البيتزا أو أي طواجن وصواني في الفرن. عمل الجبنة الموزاريلا في البيت المكوناتتحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت الوسوم

عمل الجبنة الموزاريلا في البيت بـ3 مكونات فقط جبنة مطاطية والطعم روعة زي المحلات، تعتبر الجبنة الموزاريلا من المنتجات الإيطالية الصنع والمنشأ حيث أنها تلف وتقطع وهناك أنواع من الجبنة الموزاريلا النوع الأول يصنع من اللبن الجاموسي والنوع الثاني يصنع من اللبن البقري والنوع الثالث يصنع من اللبن منزوع الدسم والجبنة الموزاريلا لونها أبيض وهى لينة بسبب الرطوبة العالية بها وفى بعض الأحيان نرى لونها مائلا إلى الصفرة نظرا لما يتناوله الحيوان من طعام. عمل الجبنة الموزاريلا في البيت المكونات 2 لتر من اللبن الجاموسي كامل الدسم.

نصف كوب من الخل الأبيض.

منفحة وهى التي تقوم بتحويل اللبن إلى جبنة. تحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت نحضر وعاء ونسكب به اللبن ونسخنه حتى تصل درجة الحرارة إلى 95 درجة وننزله من على النار. ونضيف إليه الخل ونقلبه جيدا لمدة دقيقة واحدة ثم نتركه في مكان دافئ لمدة 45 دقيقة. نضيف نصف ملعقة من المنفحة إلى كوب به ماء بارد مع التقليب حتى ذوبان المنفحة ثم نقوم بإضافة المنفحة إلى اللبن مع التقليب جيدا نلاحظ تخثر اللبن ونراه يكتسب ثقل. نضع اللبن في الميكروييف على درجة حرارة 80 درجة لمدة ساعة. بعد مرور الساعة نلاحظ أن اللبن قد تجبن وتماسك وانفصل عنه الماء. ثم نقوم بتقطيع الجبن إلى قطع صغيرة للتخلص من مصل اللبن ثم نقوم بتصفية قطع الجبن من خلال مصفاة ذات فتحات صغيرة. نقوم بوضع قطع الجبن في قطعة الشاش المخصصة لعمل الجبن ونعلقها لمدة 5 ساعات. بعد مرور 5 ساعات نقوم بوضع الجبنة الموزاريلا وهى ملفوفة في الثلاجة لمدة 12ساعة لأن البرودة تعمل على ارتفاع حموضة الجبنة وبذلك تصبح جبنة موزاريلا. بعد مرور الوقت بخرج الجبن من الثلاجة ونعصره جيدا ونتركه لمدة ربع ساعة

نقوم بتمليح الجبنة ونقلبها جيدا باليد ونقوم بعملها على شكل كرات تشبه البيضة. نقوم بوضع الكرات في الميكروييف لمدة دقيقة ونخرجها فإذا كان بها ماء أعيديها مرة أخرى إلى الميكروييف. في المرحلة الأخيرة يتم عجنها مرة أخرى وعملها على شكل كرات ونغطسها في ماء بارد وتلف بأكياس من البلاستيك وتوضع في الثلاجة وبهذا تصبح جاهزة للاستعمال. يمكن استخدامها لوجه البشاميل أو البيتزا أو أي طواجن وصواني في الفرن. عمل الجبنة الموزاريلا في البيت المكوناتتحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت

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