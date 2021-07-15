طريقة عمل البيتزا الإيطالية سالي فؤاد بكل تكات عجينة البيتزا الهشة والسريعة، تعتبر البيتزا بصفة عامة من الأكلات التي يحبها الصغار والكبار ويرجع أصل البيتزا إلى دول شرق المتوسط كاليونان وتركيا وسرعان ما انتقلت أكلة البيتزا إلى إيطاليا من خلال الجنود الإيطاليين فأبدعوا فبها وأضافوا إليها والبيتزا من الأكلات الغنية بالنشويات والبروتين والمعادن والفيتامينات ونحن في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا الإيطالى بالسجق ( البيبيرونى ).

طريقة عمل البيتزا الإيطالية

البيتزا الإيطالية من الأنواع المحببة لدى الكثير حيث تتميز بأن سمكها رقيق ومذاقها غني وهشة وطرية.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون النقي.

كوب إلا ربع من الماء.

ربع كيلو جرام من السجق ( البيبيرونى ).

نصف كوب من صلصة الطماطم.

كوب ونصف من مبشور الجبن الموزاريلا.

نقوم بتحضير الخميرة الفورية عن طريق إذابتها في الماء الدافئ وتركها جانبا تخرج منها فقاعات.

ثم نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به الدقيق ونقوم بعمل فتحة في منتصف الدقيق لإضافة الخميرة وزيت الزيتون.

بعد ذلك نقوم بالتحريك باليدين والقيام بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.

نقوم بوضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت أو الزبدة ونغطي العجينة ونتركها جانبا حتى ترتفع ويحدث التخمر.

بعد ذلك نحضر صينية الفرن الخاصة بعمل البيتزا ونفرد عجينة البيتزا بها على شكل دائرة.

ثم نقوم بتوزيع صلصة الطماطم والسجق على وجه العجينة بشكل متساو ثم نقوم برش مبشور الجبن الموزاريلا.

نقوم بإدخال البيتزا إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.

بعد نضج البيتزا نخرجها وتقدم ساخنة مع طبق من البطاطس المحمرة أصابع والزيتون المخلل أو الزيتون المخلي.

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