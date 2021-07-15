خطوات التخلص من الشيب بالكوكاكولا وعلاج التقصف والهيشان، يهتم بشكل دائما العديد من الأشخاص بالبحث عن الحل الأمثل الذي يساعدهم على التخلص من الشعر الأبيض الذي يتسبب في إزعاج الرجال بالنساء، وبالتالي يجعلهم يفقدون الثقة في أنفسهم وبالتالي يحاولون استخدام بعد الطرق الفعالة بعيدا عن الصبغات والحناء للتخلص من الشعر الأبيض، لهذا يمكن استخدام الكوكاكولا أو المشروبات الغذائية في معالجتة، وذلك بسبب استخدام بعض الزيوت أو الكريمات التي يتم وضعها على الشعر أو استخدام مكواة الشعر وهذه الأمور تتسبب فى تقليل إنتاج صبغة الميلانين التي تكون مسؤولة عن لون الشعر.

التخلص من الشيب بالكوكاكولا

يمكن استخدام الكوكاكولا للتخلص من شيب الشعر المبكر الأول الشعر الأبيض بجانب أنه يدخل في معالجة تقصف الشعر ويعطي نتائج مذهلة، حيث يمكن تجهيز عبوة صغيرة لأصحاب الشعر القصير أو عبوتين لأصحاب الشعر الطويل، وينبغي أن يتم غسل الشعر بدون أن يتم إضافة الزيت أو أي شيء أخذ على الشعر ويتم لف الشعر بالمنشفة للتخلص من جميع الميكروبات البكتيريا المتراكمة في الشعر.

المكونات: نصف ملعقة من البن

ملعقتين من القرفة

ملعقتين من الحناء

نصف كوب من الكوكاكولا.

وصفة الكوكاكولا للشعر الأبيض

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء وإضافة في الكوكاكولا ووضع البن وتقليبه جيدا حتى يتجانس ثم نضع القرفة والحناء وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانس تماماً.

في الخطوة التالية يتم وضعها على الشعر كله ويتم تغطيتها بكيس بلاستيك ويتم تركه على الأقل لمدة ثلاث ساعات

وبعد ذلك يتم شطف الشعر بالماء وسوف تلاحظين اختفاء شيب الشعر المبكر بجانب التخلص من الهيشان والتقصف ويفضل استخدامها بشكل دائم من وقت إلى آخر للقضاء على الشعر الأبيض.