طرق علاج مشاكل الشعر بالخميرة وعلاج التجاعيد والخشونة نهائيا، حلم كل فتاة أن يصبح شعرها ناعم كالحرير وتحاول استخدام كافة المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر أو استخدام المواد التي تحتوي على المواد الكيميائية وبالتالي تتسبب في التأثير على الشعر ويحدث الكثير من المشاكل، وبالتالي يمكنك استخدام وصفة الخميرة لعلاج جميع المشاكل التي يتعرض لها الشعر بشكل دائم بجانب أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الشعر بدون أي تكاليف، لهذا سوف نوضح لكم خطوات تجهيز وصفة الخميرة بالتفصيل.

طرق علاج مشاكل الشعر بالخميرة

يتم استخدام الخميرة في كثير من الوصفات التي تدخل في معالجة النحافة أو علاج معظم أنواع الشعر بجانب أنه متوفر في كل منزل، ويساعد على التخلص من الشعر المجعد أو التالف سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على مكونات وصفة الخميرة.

المكونات: ثلاث ملاعق خميرة

ملعقة من الخروع

فرشاة للتقليب

ملعقة من زيت الزيتون.

أولا نبدأ بتجهيز وعاء نظيف وجاف ونقوم بإضافة الخميرة وزيت الزيتون بعض وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم نضيف زيت الزيتون مع الاستمرار في عملية التقليب.

الخطوة التالية نقوم بتجهيز كوب من الماء المغلي واضافت فيه ملعقة من الملح الأبيض ويتم تقليبه بالفرشاة ثلاث دقائق للتخلص من الجراثيم الموجودة في الفرشاة.

بعد ذلك نقوم بوضع هذا على الشعر وتوزيعه جيدا ثم نقوم بتغطيته الشعر ببونية أو فوطة لمدة ساعتين، بعد ذلك يتم تدليك الشعر لمدة خمس دقائق ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.

ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج، وبعد الحصول على النتائج المطلوبة يتم استخدامها مرة واحدة كل شهر للمحافظة على فرد ونعومة الشعر حتى يصبح بشكل دائم ناعم كالحرير.

طريقة تجهيز وصفات الخميرة